Un'apericena per scoprire l'associazione "Tana libera tutti". Il bel gesto della Croce Verde Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 13:30 - 07 Novembre 2019

La consegna dell'assegno a Paola Fesani (al centro) responsabile dell'associazione.

Donazione della Croce Verde di Novafeltria all'associazione "Tana libera tutti". Nei giorni scorsi è stata organizzata un'apericena alla quale sono stati invitati una rappresentanza della Croce Verde, guidata dal presidente Luciano Ceccarelli e dal vicepresidente Ruggero Valli: un momento conviviale con i ragazzi, per conoscere a fondo questa importante realtà associativa dell'Alta Valmarecchia, nata nel 2000. Per l'occasione Croce Verde ha consegnato un assegno di 2000 euro a sostegno delle attività portate avanti in questi quasi vent'anni a sostegno delle persone affette da disabilità, in primis laboratori di falegnameria e musica. I ragazzi di "Tana Libera tutti" hanno ringraziato con una lettera la Croce Verde Novafeltria: "Siamo onorati e grati di avere amici che operano sul territorio con meritevole impegno, al servizio dei cittadini per il bene comune".