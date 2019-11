Basket D, alla Tigers Arena col nuovo impianto di illuminazione arriva il Basket Village

Sport

VillaVerucchio

| 13:02 - 07 Novembre 2019

La suqdra Rose&Crown Villanova Tigers.

Fin qui Rose&Crown Villanova Basket ha dimostrato di avere le carte in regola per stare nella categoria, giocando alla pari con tutti (o quasi). La classifica, però, è meno allegra, con quei 2 punticini che relegano i biancoverdi nei bassifondi della graduatoria.



Ora Villanova è chiamata ad una prova maiuscola per muovere la classifica. Rose&Crown allenato da coach Valerio Rustignoli venerdì 8 novembre (palla a due ore 21.15) ospiterà Basket Village Granarolo alla Tigers Arena, la “tana” delle Tigri che propone il nuovo impianto di illuminazione.



“Primo: impattare meglio la gara di quanto non abbiamo fatto a Bologna la settimana scorsa contro la fortissima. – presenta la gara coach Valerio Rustignoli, alla seconda stagione sulla panchina biancoverde – Secondo: Basket Village Granarolo sulla carta parrebbe destinata ad un campionato simile al nostro, ma arriva a Villa Verucchio reduce da un’ottima vittoria contro Budrio. Sarà dunque una formazione galvanizzata quella che verrà a farci visita”. Basket Village è una squadra “molto giovane, che ha nel ritmo, nella preparazione e nell’intensità i punti di forza. Tanti i giovani in squadra provenienti dal settore giovanile di Granarolo, - prosegue la fotografia del match ‘Rusti’ - l’unico vero senior è Nicotera, play che ha frequentato anche categorie superiori, Martinelli e Chittaro giocano in bianco-blu da anni”.







Cosa dovranno mettere sul parquet i Tigers? “Siamo chiamati ad una prestazione tosta e solida, mostrando quell’intensità e veemenza già mostrata in alcune gare, ad esempio il primo tempo con Pianoro o il secondo tempo contro Stefy, unita a prestazione mentalmente solida”. Nel frattempo l’infermeria Tigers è sempre molto frequentata. “Oltre a M. Rossi, che speriamo di avere con noi a metà dicembre, ci sono alcuni acciaccati (Panzeri e Semprini), Campidelli ha preso una botta con l’Under18, speriamo di averlo venerdì come Bollini, che scenderà dall’aereo (è stato fuori con la famiglia, ndr) in tempo utile. Dovremmo essere al completo ma senza tanti allenamenti nelle gambe. In ogni caso contiamo di fare una bella prova, per ritrovare quelle certezze che la gara con i Giardini Margherita potrebbe aver minato. Vogliamo regalare ai nostri tanti tifosi una prova solida, e imporre sul nostro campo la nostra pallacanestro: in quel caso, le possibilità di conquistare la vittoria salgono esponenzialmente.

Le possibilità di fare risultato e portare a casa il referto rosa ci sono tutte, per festeggiare insieme ai nostri tifosi. Che ci auguriamo siano ancora tanti, festosi, creativi venerdì alla Tigers Arena”.venerdì 8 novembre (palla a due ore 21.15)