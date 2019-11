Rimini, partita da due mesi la stagione venatoria ed ecco le prime multe

Cronaca

| 10:29 - 07 Novembre 2019

Controlli dei Carabinieri Forestali di Rimini.

Usava una penna cancellabile per modificare le informazioni del tesserino per l'attività venatoria. Un cacciatore è stato multato dai Carabinieri Forestali. E' uno dei tanti illeciti riscontrati dai militari a due mesi dall'inizio della stagione venatoria. Controlli e verifiche per 206 cacciatori e 26 veicoli, contestando 14 illeciti amministrativi per un totale di 2.161 euro di sanzioni comminate.

Tra gli illeciti più frequenti l'esercizio della caccia a distanze ravvicinate a case o strade. Una mancanza che ha portato a 6 verbali per complessivi 1236 euro di multa. Quattro sanzioni da 564 euro l'una per errori nella compilazione dei tesserini. Rimini, Morciano e Novafeltria sono i comuni dove queste mancanze sono state riscontrate più frequentemente. In generale la Forestale ha riscontrato un sostanziale rispetto dei divieti emessi dai comuni di Rimini, Santarcangelo, Verucchio e Morciano per tutelare i frequentatori dei sentieri del Marecchia e del Conca.

La parte più prossima alla foce del fiume Conca nei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano è già oggetto di uno specifico divieto di caccia imposto dagli strumenti di pianificazione venatoria.



Sono iniziate le attività di caccia per ridurre le popolazioni degli ungulati (cinghiali e caprioli) visti i danni all'agricoltura. Una attività venatoria che viene svolta con il metodo della "caccia in braccata" che può aumentare il numero di cinghiali e caprioli per le strade. I Carabinieri Forestali raccomandano attenzione e prudenza per evitare incidenti con animali selvatici. Questi i numeri di emergenza in caso di necessità: 112 e 1515.