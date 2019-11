Basket giovanile, la Under 15 del Bellaria cade al supplementare con il Cesena Basket 2005: 41-45

Sport

Bellaria Igea Marina

07 Novembre 2019

La squadra Under 15 del Bellaria.





UNDER 18

JBK Ravenna – Bellaria 65-31



Il Bellaria cade a Ravenna contro il JBK per 65-31. La squadra di Ricciotti fa suo il primo parziale in cui gioca un buon basket, poi è un monologo dei padroni di casa più precisi al tiro (dieci giocatori a referto contro i cinque del Bellaria) con Manias e Federici sugli scudi e già nel terzo parziale il match è chiuso. A testimonianza della giornata storta il bottino di appena 16 punti in tre quarti. Buone le prova di Gorini e Donati, entrambi in doppia cifra. Venerdì alle 18,15 sfida casalinga contro la Pol. Cesenatico 2000. Prossima sfida venerdì alle 18,15 al PalaTenda contro Pol. Cesenatico 2000.



Il tabellino

JBK RAVENNA: Federici 11, Mancini 7, Montanari 2, Cattani 6, Manias 14, Casadei, Baldini 4, Galzote 4, Fogli 9, Del Duca 2, Pattuelli 6. All.: Massari.

BELLARIA: Donati 10, Gorini 11, Giorgetti 4, Souihi 3, Maggioli 3 All. Ricciotti.

PARZIALI: 10-15; 25-21; 49-26; 65-31

Under 15



Bellaria – Cesena Basket 2005 41-45 dts

Bella partita quella andata in scena nel campionato Under 15 e vinta del Cesena Basket 2005 di misura dopo un supplementare. Il match è stato equilibrato, punto a punto, con la squadra di Ricciotti che ha chiuso il terzo parziale sul +5 (33-28). Nel quarto il ritorno della formazione di Turroni – a lungo ex responsabile del settore giovanile del Bellaria che ha contribuito a far crescere con grande soddisfazione del club - che all'overtime si è mantenuta più fredda (2-6 il parziale). Polanco (11) e Ricciotti (12) in doppia cifra. Prossimo turno sabato in trasferta contro la Pallacanestro Titano.



Il tabellino

BELLARIA: Bussi 9, Ricciotti 11, D'Alessandro 4, Polanco 12, Lumini 5.All Ricciotti

CESENA BASKET 2005: Meloni 2, Casadei 4, Mancini 2, Rotondo 7, Battistini 15, Marson 2, Scudellari 8, Campaone 5. All. Turroni.

PARZIALI: 15-11, 24-23, 33-28, 39 - 39, 41-45.