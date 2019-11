Volley, prossimi appuntamenti fuori casa per le squadre sammarinesi

Sport

Repubblica San Marino

| 10:04 - 07 Novembre 2019

Marco Rondelli palleggiatore sammarinese.

Serie B maschile. Sabato prossimo, a Serravalle ore 20.30, la Titan Services (0 punti) affronta il Bologna (5). “Dobbiamo avere le idee chiare su come giocare la nostra partita. – Esordisce Stefano Mascetti, allenatore dei sammarinesi. - Lo abbiamo fatto nei primi due match ma non contro lo Zephyr. Quest’ultima è stata una partita interpretata male pur se con grande impegno da parte dei ragazzi. Sappiamo che il campionato sarà difficile e il calendario ci sta penalizzando. Di fatto, abbiamo giocato contro la prima e la seconda in classifica e contro una squadra solidissima. Bologna è un’altra grande squadra: raccoglie giocatori dai team di tutto l’interland e ha nell’opposto Bartoli un giovane di buone prospettive. Noi dobbiamo entrare in campo consapevoli della nostra forza senza lasciare niente al caso perché, come abbiamo visto, in questa categoria anche un piccolo errore ti fa perdere punti”.



Nella trasferta di sabato scorso a Santo Stefano Magra ha esordito Lorenzo Benvenuti (l’anno scorso libero in A1 con Modena). “Potrà darci una grande mano, per ora in banda, anche se negli ultimi anni si è sempre esibito da libero. In serie B può certamente giocare da schiacciatore ma ha comunque bisogno di un periodo di tempo per ritrovare movimenti e meccanismi. Chiaro che da solo non potrà risolvere tutto. Anzi, al contrario, dovrà integrarsi nel gioco della squadra”. Un altro giocatore che potrà senz’altro tornare utilissimo a Mascetti è Francesco Tabarini che sta pian piano recuperando la forma. Mentre Nicolas Farinelli si prevede che torni in palestra ad allenarsi con la squadra non prima di metà gennaio, dopo l’operazione alla spalla sinistra.







CLASSIFICA. Arno Volley Castelfranco 9, SAMA Portomaggiore 8, Querzoli Forlì 6, Krifi Ferrara 6, Laghezza La Spezia 6, Zephyr Santo Stefano Magra 6, Erm group San Giustino 5, Geetit Bologna 5, Syr Safety Spoleto 3, Lupi Estintori Pontedera 3, Jobitalia Città di Castello 2, Promo video Perugia 1, Energia fluida Cesena 0, Titan Services 0.







PROSSIMO TURNO (4^ giornata). Sabato 9 novembre ore 20.30 a Serravalle: Titan Services – Geetit Bologna.







Serie C femminile. Un derby via l’altro per la Banca di San Marino. Dopo quello disputato a Serravalle sabato scorso col Bellaria, questo sabato le titane sono attese sul parquet riccionese del Gruppo Helyos. “Hanno giocatrici esperte come Francia, Soldati, Pari, Alessandra e Martina Ugolini – dice Wilson Renzi, coach delle titane – e credo che la loro classifica non sia del tutto veritiera. Noi dobbiamo continuare a lavorare sui nostri difetti: essere più incisive al centro e più precise in ricezione e in difesa. A Riccione sarebbe anche importante giocare concentrate per tutta la partita, su ogni singolo punto di ogni singolo set, cosa che per ora non ci riesce. E magari muovere la classifica”.



CLASSIFICA. Gut Chemical Bellaria 7, Acsi Ravenna 7, My Mech Cervia 6, Massavolley 6, Retina Cattolica 6, Budrio 5, Flamigni San Martino in Strada 5, Fse Progetti Savignano 4, Banca San Marino 3, Gruppo Helyos Riccione 3, Claus Forlì 2, Teodora Ravenna 0, Avia Nuova Punta Marina 0.



PROSSIMO TURNO (4^ giornata). Sabato 9 novembre ore 17 a Riccione: Gruppo Helyos Riccione - Banca di San Marino.