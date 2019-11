Cade dal letto di una clinica riminese, indagati fisioterapista e dottoressa

Cronaca

07 Novembre 2019

Fa fisioterapia dopo un intervento, cade dal lettino, batte il volto e muore dopo pochi giorni. I fatti sono avvenuti all'inizio di ottobre a Rimini. La vittima è un 42enne toscano che si trovava in una clinica riminese per un percorso di riabilitazione dopo un intervento subito alla testa. L'uomo è caduto battendo il viso e, sul momento, non sembrava aver riportato danni seri. Non aveva neanche perso conoscenza. Dopo pochi giorni la tragedia: portato al Bufalini di Cesena è morto per emorragia intracranica. La procura ha aperto un fascicolo sulla vicenda per stabilire se l'emorragia fatale è stata causata dall'operazione precedentemente subita o se è una conseguenza della caduta.

L'autopsia non ha dato altri elementi per cui si è resa necessaria la nomina di un neurochirurgo. Gli indagati per omicidio colposo sono una dottoressa ed un fisioterapista.