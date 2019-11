VIDEO Vigili del Fuoco morti ad Alessandria, il cordoglio dei pompieri di Rimini

Attualità

06:33 - 07 Novembre 2019

I vigili del fuoco di Rimini partecipano al lutto di familiari e colleghi dei tre pompieri morti ad Alessandria. In una nota anche i ringraziamenti a chi è stato vicino al Corpo Nazionale mostrando cordoglio e rispetto anche verso il Comando provinciale.



Di seguito il messaggio dei Vigili del Fuoco di Rimini



"I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Rimini si stringono con fraterno affetto ai familiari ed ai colleghi dei Vigili del Fuoco di Alessandria coinvolti nel tragico evento del 5 novembre. Affranti per la perdita dei colleghi, caduti nell'adempimento del loro dovere durante un intervento di soccorso tecnico urgente, ringraziano la Prefettura di Rimini, le istituzioni locali tutte e ogni singola persona per la vicinanza, il rispetto e il profondo cordoglio mostrati a seguito del grave lutto che ha colpito il Corpo Nazionale. "