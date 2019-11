Furgone finisce su un fianco bloccando la strada tra Verucchio e San Marino: traffico interdetto

Cronaca

Verucchio

| 19:15 - 06 Novembre 2019

Foto di repertorio.

Brutto incidente attorno alle 17.30 quando un furgone, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato lateralmente lungo la sede stradale della strada provinciale che da Verucchio conduce a San Marino. La strada è stata chiusa per permettere ai mezzi di soccorso di intervenire e alle forze dell'ordine di fare i rilievi del caso.

L'incidente è avvenuto sulla strada che porta a Ventoso o Cailungo, lungo prima di incrocio con strada dei Bulgari. Vigili del fuoco e polizia municipale sono ancora sul posto.



Seguono aggiornamenti