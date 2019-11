Nuovo lungomare a Cattolica, presto il protocollo con il Ministero dei trasporti e Rfi

Attualità

| 18:52 - 06 Novembre 2019

La consulta turistica e delle attività produttive nell'ultima seduta.

Presto anche Cattolica approverà in sede amministrativa l'imponente cantiere per la riqualificazione del fronte mare, parte di quell'imponente opera di riqualificazione lanciata dalla Regione perché quello della Romagna diventi il lungomare più bello del mondo.

La consulta turistica e delle attività economiche nell'ultima riunione ha appreso dal sindaco Mariano Gennari che entro il mese verrà stipulato con il ministero dei trasporti ed Rfi il protocollo di intesa per l’opera di restyling. Quello di Cattolica è il secondo progetto più imponente del Riminese dopo quello di Rimini, per un importo pari a 4,5 milioni.



Proprio per tale ragione l’amministrazione ha parlato di dare una “scossa” al settore turistico che arriverebbe anche dalle nuove tariffe della tassa di soggiorno. Alle categorie economiche è stato presentato un piano per l’adeguamento delle tariffe che verrebbero equiparate ad altre località turistiche della costa romagnola. Un investimento per la comunità che andrebbe a finanziare migliorie ed abbellimenti per l’intera cittadina.



Per quanto riguarda la programmazione natalizia, verrò allestito un cartellone di attrazioni che possano essere gradite ai cittadini ed allo stesso tempo capaci di generare incoming. Buon riscontro aveva avuto il “Salotto gourmet”, che si vorrebbe riproporre anche quest’anno con qualche nuovo accorgimento. Infine è stato anticipato un importante nome del panorama musicale per salutare l’arrivo del nuovo anno. Nessuno spoiler però.