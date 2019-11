Notte Santa: Sant'Agata Feltria anticipa il natale con l'interpretazione della poesia di Gozzano

Eventi

Sant' Agata Feltria

| 17:52 - 06 Novembre 2019

Un'immagine dell'evocazione natalizia a Sant'Agata Feltria.

In occasione del Paese del natale a Sant'Agata Feltria, il 24 novembre i santagatesi daranno vita ad una rappresentazione in costume della famosa poesia di natale di Guido Gozzano, "La notte Santa". Con più di cinquanta figuranti tra adulti e bambini il paese del natale entrerà nel vivo dell'atmosfera natalizia, offrendo a tutti gli ospiti della prima giornata del paese del natale un emozionante momento immerso nella cultura e nella tradizione del natale, per rivivere lo spirito di amore, felicità e semplicità.



Il corteo che affronterà le soste sofferte di Giuseppe e Maria giungerà fino a rocca Fregoso dove una semplice capanna accoglierà i due viandanti. Sant'Agata Feltria rende omaggio alla poesia scritta da Gozzano nel 1914 che è stata ed è una delle più studiate ed apprezzate nel periodo natalizio.