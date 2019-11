Rimini, gli eventi da non perdere: ecco cosa fare nel weekend dal 8 al 10 novembre

Eventi

Rimini

| 06:20 - 07 Novembre 2019

Fiera di San Martino a Sntarcangelo.

Questo week-end porta con sé tradizione, musica, teatro, incontri: tutto pronto insomma per vivere il territorio, divertirsi e gettarsi alle spalle una settimana di lavoro. Non vi siete ancora organizzati? Ecco per voi qualche idea per “stuzzicare” la vostra fantasia, e buon divertimento.



Questo è il week-end della Fiera di San Martino, a Santarcangelo, da sempre conosciuta come la ‘fira di bécch’, vale a dire la ‘fiera dei cornuti’. In Piazza Marini, per la gioia di tutti i buongustai, c'è la Casa dell'Autunno, una grande mostra mercato dove si possono trovare i prodotti tipici della Cucina Italiana provenienti da tutte le Regioni. Tra gli appuntamenti consolidati della Fiera di San Martino il "Palio della Piadina" aperto a tutti, anche ai non-professionisti e il Food Truck di Beck, l'area dedicata al cibo di strada su ruote.



E anche a Riccione si festeggia San Martino, il Santo patrono della città di Riccione, tradizionale appuntamento con celebrazioni religiose, musica, stand gastronomici. Domenica dalle 15 apertura stand, giochi e attrazioni per famiglie, musica e balli con l'orchestra I Ragazzi di Romagna. QUI il programma.



Daniele Silvestri annuncia la sua nuova avventura 2019: il suo ritorno con una lunga tournée nei palasport, che scandisce i 25 anni di carriera e un nuovo progetto discografico ricco di suoni da 'grandi spazi'. E sabato 9 novembre sarà all’RDS Stadium di Rimini, alle ore 21. QUI le info.



Sabato 9 novembre, alle 21.00 presso il teatro Astra di Bellaria Igea Marina, secondo appuntamento della stagione con lo spettacolo “Com’è essere figlio di Dario Fo e Franca Rame?”, di e con Jacopo Fo. A fine spettacolo, Jacopo Fo si fermerà ad incontrare il pubblico del Teatro Astra di Bellaria Igea Marina e firmare le copie del libro che porta lo stesso nome: “Com’è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo”. Leggi QUI le info.



“Parole Note… al Villa”, la rassegna di autori e musicisti promossa dal Comune di San Clemente (direzione artistica a cura di Nunzia Pasturi e Filippo Dionigi), dedica Venerdì 8 al cantautore italiano Emanuele Belloni. Ospite del Teatro “Giustiniano Villa” (a Sant’Andrea in Casale), Belloni sarà in concerto con lo spettacolo “Tutto Sbagliato” (Featuring Filippo Donigi al Sax e Clarinetto). QUI il programma.



Sabato 9 novembre al Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini è in programma il concerto per pianoforte e archi del "Trio di Parma". L'evento fa parte della Sagra Musicale Malatestiana dedicata alla "Musica da Camera". Info QUI.





I racconti del medico divulgatore Michele Cassetta e di Gene Gnocchi accompagnati dalle musiche dal vivo del jazzista Gianluca Petrella inaugureranno la stagione del Teatro della Regina di Cattolica sabato 9 novembre con Flow. La mente latente (inizio 21,15).



Torna in scena venerdì 8 novembre alle 21 al Teatro degli Atti di Rimini il Laboratorio Psicosociale di Alcantara con “Pinocchio Up&Down”, una rivisitazione della celebre storia, molto ironica e a volte un po’ amara. Burattini in cerca della propria identità, realizzati con cura e amore, ma a volte nati un po’ imperfetti. Come tutti, sempre in bilico fra l’essere “bravi”, così come la società si aspetta da noi e il desiderio innato di scoperta e libertà.



Domenica, al Teatro Galli, ore 21, è di scena lo spettacolo teatrale tratto da 'L'avventura di vedere davvero' di Roberto Mercadini, con la regia di Alessandro Maggi. L'opera, che rientra nel calendario di prosa 2019/2020 fuori abbonamento, del Teatro Galli, allestita in occasione dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, porta in scena, a vita e le opere del famoso artista.



La Bella Stagione 2019/2020 dello Spazio Tondelli parte con Chiara Francini e Alessandro Federico in "Coppia aperta, quasi spalancata". Un grande classico di Dario Fo e Franca Rame torna in scena, e lo Spazio Tondelli ospita la prima assoluta del nuovo spettacolo, presentato al termine di una residenza di allestimento, racconta la storia tragicomica di una coppia di coniugi, figli del Sessantotto e del mutamento della coscienza civile italiana. QUI tutte le info.



Ogni anno, a partire dal 2000, in tutto il mondo governi, associazioni e organizzazioni non governative pianificano manifestazioni per ricordare le donne che hanno subito e subiscono violenza. Anche l’Amministrazione Comunale di Cattolica sensibile a questo argomento, ha fortemente voluto e organizzato iniziative per dire NO alla violenza di genere. Il percorso di sensibilizzazione inizierà il 9 novembre, avrà come elemento portante la mostra di sculture “Diceva che mi amava. Ma l'amore è un'altra cosa”, dell'artista Milvia Terenzi. QUI tutto il programma.



Sabato 9 novembre arriva alle 21 al Mulino di Amleto di Rimini lo spettacolo “L’altra linea”, promosso dall’associazione JFKennedy e scritto, diretto e interpretato da Debora Grossi e Federico Galli. La notte tra il 12 e 13 agosto del 1961 a Berlino viene tracciata una linea indelebile che dividerà il mondo in due. La città diventerà palcoscenico della Guerra Fredda. “L’altra linea”, vuole mostrare come questa divisione sia riuscita a cambiare la vita di migliaia di persone, perché sono le vite dei Berlinesi che hanno fatto la Storia.



Al Cinema Fulgor continuano le proiezioni mattutine domenicali che si accompagnano alla colazione offerta dal cinema: domenica, dalle 10, il primo di tre incontri dedicati al regista Michelangelo Antonioni con la proiezione de “L’Avventura”.



Al cinema Tiberio la domenica pomeriggio è dedicata alla famiglia con film per tutte le età. Domenica 10 novembre viene proiettato il film SHAUN vita da pecora – Farmageddon, di Will Becher e Richard Phelan: Shaun deve evitare il Farmageddon nella fattoria e riportare l'alieno a casa sua, prima che sia troppo tardi. Orario: alle 14.30 e alle 17.00.



