Il senatore Croatti ci crede: dal riordino dei ministeri nuove opportunità per la Romagna

Attualità

Rimini

| 16:11 - 06 Novembre 2019

Il senatore Croatti a palazzo Madama.

In parlamento non si parla soltanto di manovra economica. Proprio in questi giorni roventi è infatti in discussione il decreto legge sul ricordino delle competenze di alcuni ministeri per la conversione in legge. Per il senatore riminese Marco Croatti dei 5 Stelle «impatterà profondamente il nostro territorio e la nostra Riviera adriatica. Turismo e cultura si legano indissolubilmente nella straordinaria offerta turistica romagnola. In cui il mare, i borghi, i paesaggi dell’entroterra e il patrimonio culturale e storico raccontano ai nostri turisti emozioni uniche. A Rimini e in tutta la Romagna turismo e cultura devono guardare ad un unico dicastero per poter parlare lo stesso linguaggio e rendere ancora più efficace la loro sinergia, Questo riordino è una opportunità per renderà più forte e vincente Rimini e la Romagna».