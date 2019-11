L'offerta turistica di Rimini in vetrina a Londra, importante occasione promozionale

Turismo

Rimini

| 15:47 - 06 Novembre 2019

Nella foto il Sindaco Gnassi al Wtm di Londra.

Un’importante occasione promozionale per raccontare ai rappresentanti della stampa estera e agli operatori del turismo le innovazioni di prodotto, le novità e le ‘experience’ turistiche del territorio in vista del 2020, forti del trend positivo da questo mercato, che nei primi nove mesi del 2019 ha visto Rimini registrare un + 30,7% di arrivi e un + 25,8% di presenze turistiche rispetto all’anno precedente.



In occasione dell’appuntamento londinese il Sindaco Andrea Gnassi, insieme a rappresentanti di Apt Servizi Emilia Romagna e della Destinazione turistica Romagna, ha incontrato giornalisti di importanti quotidiani e media inglesi, dal The Times a The Guardian, e freelance specializzati nei settori viaggi e lifestyle della carta stampata e online.



Inoltre il Sindaco ha incontrato il vice segretario generale della Camera di Commercio di Londra, Verena Caris, e il Presidente di Enit, Giorgio Palmucci, per entrare nel merito della promozione di Fellini nell’anno del centenario dalla nascita.



“Rimini si sta preparando -commenta il Sindaco Andrea Gnassi da Londra– al 2020, anno in cui Rimini e il mondo celebreranno il centenario della nascita di Federico Fellini, il regista più ammirato e imitato della storia del cinema e il simbolo per eccellenza dell'arte e della creatività italiana nel mondo. Fellini sarà la chiave che illuminerà il nostro territorio come una grande terra dove è possibile vivere all’insegna della Dolce Vita, quel vivere bene italiano che Rimini e la Romagna sicuramente rappresentano. Un momento di grande visibilità internazionale per la città natale del grande Maestro, a cui Rimini si avvicina con il più grande progetto museale a lui interamente dedicato, preceduto dalla grande mostra “Fellini 100 e La dolce vita exhibition”. Ai rappresentanti dei media e agli operatori del turismo abbiamo raccontato il lavoro di riqualificazione dei nostri cantieri culturali che va di pari passo al lavoro immateriale sui contenuti, allargando lo sguardo fino al Parco del Delta del Po e alle colline dell'entroterra, soffermandosi sul tema food, dal progetto Romagna Osteria all'edizione 2020 di Al Meni con Massimo Bottura”.