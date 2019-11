Finanza, al comando di Rimini arriva l'esperto di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria

Attualità

Rimini

| 14:59 - 06 Novembre 2019

Il sottotenente Gianni Girardi a sinistra con il comandante provinciale Garaglio.

Il comando provinciale della Guardia di finanza di Rimini si arricchisce di un neo ufficiale: è arrivarto il sottotenente Gianni Girardi con l'incarico di comandante del gruppo Tutela finanza pubblica del nucleo di polizia economica-finanziaria, in sostituzione del capitano Mauro Nuzzo, che ha assunto un nuovo incarico in altra sede in Puglia.



L’ufficiale proviene dai ranghi degli ispettori del corpo quale maresciallo capo in forza alla tenenza di Noventa Vicentina e ha maturato importanti esperienze operative nell’assolvere compiti di polizia giudiziaria acquisendo una qualificata e versatile professionalità; dal mese di settembre 2018 ha frequentato presso l’accademia della Guardia di finanza il 16esimo corso “Pavia 45 II”, al termine del quale è stato destinato dal comando generale a ricoprire tale incarico in questa provincia.



Il comandante provinciale colonnello tenente Antonio Giuseppe Garaglio, insieme al comandante del nucleo col. ten. Michele Ciarla, ha ricevuto il sottotenente appena giunto alla sede dandogli il benvenuto e augurandogli buon lavoro nell’importante ed impegnativo nuovo incarico ora assunto.