Santarcangelo:"Voi ed io", in biblioteca la Filodrammatica Lele Marini ricorda Paolo Carlini

| 13:56 - 06 Novembre 2019

Vacanze Romane, Carlini.

“Voi ed io. Remember Paolo Carlini” è il titolo dello spettacolo in programma giovedì 7 novembre alle ore 21 in biblioteca. L’evento – ideato e diretto da Liana Mussoni per la Filodrammatica Lele Marini con il patrocinio del Comune di Santarcangelo e il contributo di Seven Ars e Associazione Noi della Rocca – vuole ricordare un personaggio importante per la città. Un attore versatile che ha saputo dare il meglio di sé in teatro, alla radio, nei fotoromanzi, ma soprattutto nella televisione degli esordi, recitando in tanti sceneggiati, commedie musicali, trasmissioni di successo accanto a Gino Cervi, Emma Gramatica, Giorgio Albertazzi, Audrey Hepburn, Gregory Peck, Milva, Sophia Loren, Monica Vitti, Lea Padovani, Paola Borboni e tanti altri famosi attori, ottenendo un grande successo di pubblico e di critica e facendo conoscere la sua amata Santarcangelo a livello nazionale e mondiale.



A 40 anni dalla sua prematura scomparsa, la Filodrammatica Lele Marini vuole dunque proporre un omaggio a Paolo Carlini attraverso uno spettacolo vivace e divertente ricco di immagini, musica, sketch radiofonici d’epoca. La scena che ha ispirato l’autrice Liana Mussoni è quella famosa del film Vacanze romane di William Wyler in cui Carlini interpreta il parrucchiere Mario Delani che tagliò i capelli alla bellissima Audrey Hepburn, allora al suo primo film. Per una sera, dunque, la sala Baldini si trasformerà in un allegro salone da parrucchieri e l’attore Ettore Mussoni/Mario Delani, si cimenterà nel famoso taglio di capelli alla bellissima Mary Sancisi/Audrey Hepburn. Con loro in scena: Attilia Pagliarani, Liana Mussoni, Marco Giorgi, Nevio Ronci, Renato Carafa, Roberta Marcellini, Elisa Angelini, Federica Collisti.



Intanto, fino a sabato 16 novembre, presso la galleria Baldini è allestita anche la mostra fotografica “Paolo Carlini: un sogno nato a Santarcangelo” che, attraverso immagini di famiglia, riviste e quotidiani, rende omaggio all'attore santarcangiolese in occasione del 40° anniversario dalla sua scomparsa. L’iniziativa è promossa da SevenArs con la collaborazione della Pro Loco e della biblioteca Baldini.



Per informazioni: Biblioteca Baldini 0541/356.299 Ingresso libero.