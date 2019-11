Sarsina: 35enne colto da malore durante battuta di caccia, trasportato al "Bufalini"

Cronaca

Sarsina

| 12:48 - 06 Novembre 2019

La squadra del Soccorso Alpino e Speleologico.

Un uomo di 35 anni residente a Civitella di Romagna è era andato a caccia questa mattina, 6 Novembre, con degli amici a Sarsina. Durante il percorso, improvvisamente, ha accusato un dolore al torace con una live difficoltà respiratoria. Sono circa le 8, gli amici chiamano subito il 118 per chiedere aiuto. La Centrale Operativa invia immediatamente sul posto l'ambulanza, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco e l'elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di Verricello con a bordo un Tecnico di Elisoccorso del Cnsas. La squadra territoriale, arrivata sul luogo indicato, imbocca via Cà Camilla in direzione ruderi della chiesa di Mangano. In zona le condizioni meteo erano in peggioramento, inizia a piovere con raffiche di vento. Dopo aver camminato per circa 30 minuti individuano il paziente. Nel frattempo l'elicottero era già in zona, la squadra conferma il suo intervento. Il personale dell'elicottero viene sbarcato con il verricello perché la zona non è atterrabile. Il paziente viene visto dal medico che, dopo averlo valutato e dopo aver eseguito un elettrocardiogramma, viene imbarcato sempre con il verricello, sull'elicottero e trasportato all' ospedale Bufalini di Cesena in codice di media gravità. Le operazioni di recupero sono state particolarmente difficoltose a causa del vento.