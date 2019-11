Molestie sessuali a due alunne della scuola: assolto ex bidello 

Cronaca

Rimini

| 12:16 - 06 Novembre 2019

Banco di scuola, foto di repertorio.

Un bidello riminese, 54enne, accusato di violenza sessuale aggravata e continua nei confronti di due alunne, è stato assolto. I fatti sono avvenuti tra l'ottobre 2015 e l'aprile 2017, quando le due persone offese del reato frequentavano l'istituto scolastico. Secondo gli inquirenti, il bidello iniziò a fare dei complimenti alle ragazzine, passando poi dalle parole ai fatti, palpeggiandole. In un'altra situazione avrebbe anche mostrato una sua foto in mutande. L'uomo, difeso dall'avvocato Giovanna Ollà, si è sempre detto innocente, sostenendo che si era trattato di una ritorsione delle ragazze per alcuni rimproveri che l'uomo aveva mosso nei loro confronti.