Basket giovanile, l'Under 18 dei Crabs doma l'International Imola in un finale pirotecnico: 82-80

Sport

Rimini

| 12:08 - 06 Novembre 2019

Un time out dei Crabs (Foto pag Fb del club).







Nella sesta giornata di andata l’Under 18 dei Crabs piega l’International Basket Rimini 82-80. Una vittoria sofferta ma fondamentale. I Crabs sono entrati con il giusto atteggiamento in campo, portando il vantaggio subito in doppia cifra, poi non sono più riusciti a trovare il ritmo e questo ha permesso ad Imola di rientrare. Qualche errore e qualche ingenuità di troppo che sarebbero potuti costare caro ai ragazzi di Maghelli, ma nel finale sono riusciti a portare a casa un'altra importante vittoria.

Nel primo quarto primo allungo Crabs (24-14). Nel secondo quarto cala leggermente l’intensità biancorossa e i ragazzi di Maghelli faticano a mantenere il giusto ritmo. Il gioco in attacco si inceppa, i punti arrivano solo dalle mani di Matteo Montanari che sfrutta tutta la sua fisicità per comandare l’area, ma i problemi maggiori arrivano dalla zona difensiva (43-40 all’intervallo).

La ripresa segue lo stesso copione di inizio partita, con i Granchi più determinati ed intensi che trovano ritmo e spazio per delle giocate proficue. Curi Moraes e Ferrari riportano il vantaggio a 3 possessi, poi ci pensa vapitan Rossi a dare la carica (62-57).

Nell’ultimo quarto a 8’42” Imola riesce a tornare in vantaggio (non capitava dal terzo minuto del primo quarto) e cerca di scappare sfruttando due brutte palle perse riminesi. I Granchi ritrovano la parità grazie alla freddezza di Martino Ferrari e Jacopo Santoro dalla lunetta; Rosario Cruz, Curi Moraes e Santoro ritrovano la via del canestro (75 a 70). Non è ancora finita: in attacco il gioco riminese si inceppa e la squadra di Imola ne approfitta per riportarsi in parità (75 a 75) a 2’30” dalla fine.

Per più di un minuto nessuna delle due squadre riesce a segnare fino a quando ad 1:11 dalla fine Imola trova una bomba pesantissima che porta i riminesi a -3. Ci pensa Jacopo Santoro a risollevare il morale in casa biancorossa, ancora una volta perfetto ai liberi (77 – 78). Ferrari sfida la difesa avversaria e con un sottomano centrale mette il canestro del 79 ad 78. Imola però non demorde, e riesce a trovare ancora 2 pesantissimi punti (79 – 80).



Quando mancano 33 secondi alla fine, coach Maghelli chiama il suo ultimo time-out, disegna il gioco sulla lavagnetta e sposta la rimessa in attacco: Martino Ferrari si fa carico di tutta la squadra, si butta in entrata e subisce fallo, ancora una volta 2/2 ai liberi che vale il +1 (81 – 80) a 17 secondi e 22 decimi. La palla passa nelle mani imolesi ma un gran recupero di Rosario Cruz costringe la difesa avversaria a commettere fallo, mandandolo in lunetta: sbaglia il primo, ma mette il secondo (+2). Sull’82- 80 a 13 secondi dalla fine, la palla è nelle mani di Imola, che costruisce un gioco perfetto per liberare l’uomo dai 6 e 75, ma il tiro è corto, rimbalzo in attacco e ci riprova da sotto il canestro, ma un magistrale capitan Rossi a 3" dalla fine stoppa la palla appena rilasciata dalle mani del tiratore e la fa carambolare sul terreno di gioco; Martino Ferrari si getta a terra, piazza fermamente due mani sul pallone e lascia scadere l’ultimo secondo.



CRABS - INTERNATIONAL IMOLA 82-80

Crabs: Ferrari 24 (8/18, 0/3, 8/8), Rosario Cruz 12 (4/7, 1/4, 1/2), Curi Moraes 5 (1/2, 0/0, 3/6), Rossi 22 (7/8, 1/2, 5/9), Giorgini n.e., Gamboni, Tisselli 4 (2/2, 0/0, 0/0), Santoro 6 (1/3, 0/2, 4/4), Bertini 1 (0/0, 0/0, 1/2), Tamburini, Montanari 8 (3/8, 0/1, 2/4), Jose. Coach: Andrea Maghelli, Ciro Luongo, Danilo Daccico.

PARZIALI: 24 – 14, 43 – 40, 62 – 57