Festeggia il compleanno e trova una borsa con 450 euro: lui la restituisce alla proprietaria

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:00 - 06 Novembre 2019

Di solito il giorno del proprio compleanno i regali li riceve il festeggiato. Il protagonista di questa storia invece nel giorno in cui ha compiuto gli anni ha avuto l’occasione di fare un regalo ben gradito a una sconosciuta. Il signor Mauro M. , infatti, nel tardo pomeriggio del 4 novembre si trovava nei pressi del supermercato Coop di Santarcangelo quando la moglie Giovanna, che era con lui, ha intravisto una borsa dimenticata appesa a un carrello. Il signor Mauro e la moglie l’hanno dunque recuperata e hanno provato ad informarsi nel bar lì accanto se per caso la proprietaria fosse ancora nei paraggi. Appurato che nessuno dei presenti l’avesse dimenticata, i due si sono rivolti alla polizia municipale che, rovesciandone il contenuto per inventariarlo, ha scoperto nella borsa, oltre a vari documenti, una carta di credito e 450 euro in contanti. Non c’erano documenti di identità ma una lettera con l’indirizzo ha permesso ai poliziotti di risalire alla proprietaria e di avvisarla del ritrovamento. Dopo aver lasciato i suoi recapiti alla polizia il signor Mauro con la famiglia si è recato al ristorante per festeggiare il compleanno, e proprio durante la cena, ha ricevuto una telefonata dalla proprietaria della borsa che riconoscente ha ringraziato lui e la moglie, promettendo di andare a cena nel ristorante dove la moglie lavora e augurandosi di poterli incontrare personalmente entrambi per poterli ringraziare di nuovo dal vivo.

Una piccola storia esempio di senso civico, onestà e riconoscenza, che ha reso questo compleanno speciale per il signor Mauro e la sua famiglia. E.G.