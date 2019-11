Beach tennis, Zammarchi-Cavaldoro, Zannoni-Urbini e Amadori-Casadio le coppie leader

Sport

Rimini

| 11:11 - 06 Novembre 2019

La coppia Massimiliano Gessaroli - Luca Broccoli.

Ottava giornata all’insegna del consolidamento delle posizioni al vertice quella disputata martedì nel campionato maschile di beach tennis organizzato dal Tennis Viserba. Nel girone A Zammarchi-Cavaldoro lasciano un set sulla sabbia per merito di Cataldo-Stacchini, ma mantengono saldamente il comando con due lunghezze di distacco Amaduzzi-Santolini. Nel raggruppamento B la coppia leader Zannoni-Urbini supera di misura il temibile duo formato da Leardini-Bonori e viene ora avvicinata a due lunghezze da Bertozzi-Filippini. Nel C Amadori-Casadio allungano ulteriormente su Mecozzi-Morosato. Ma vediamo nel dettaglio i risultati.

Girone A. Vittorie piene per 3-0 di Amaduzzi-Santolini su Filippi-Pari e Angeli-Bevitori su Antonelli-Campedelli, mentre di misura per 2-1 sono i successi di Galli-Urbinati su Paci-Saponi, Cimatti-Lombini su Andreani-Modeo e Zammarchi-Cavaldoro su Cataldo-Stacchini.

Classifica: Zammarchi-Cavaldoro 21; Amaduzzi-Santolini 19; Angeli-Bevitori 18; Cataldo Stacchini 14; Antonelli-Campedelli 12; Cimatti-Lombini, Saponi-Paci 7; Andreani-Modeo 6; Galli-Urbinati 5; Filippi-Pari 2.



Girone B. Vittorie piene per 3-0 di Bazzocchi-Sciolti su Varliero-Fancello, e Filippini-Bertozzi su Zoli-Lorenzi, mentre di misura per 2-1 sono i successi di Ferri-Bugli su Frisoni-Di Marco, Fabbri-Greco su Neri-Montagna e Zannoni-Urbini su Leardini-Bonori.



Classifica: Urbini-Zannoni 19, Filippini-Bertozzi 17; Zoli-Lorenzi, Leardini-Bonori 14; Bazzocchi-Sciolti 13; Di Marco-Frisoni 10; Neri-Montagna 9; Ferri-Bugli 8; Greco-Fabbri 4; Varliero-Fancello 1.



Girone C. Vittorie piene per 3-0 di Amadori-Casadio su Savini-Torroni, Broccoli-Gessaroli su Marone-Agostinelli e Bernardi-Gambuti su Rinaldi-Alvisi, mentre di misura per 2-1 è il successo di Mecozzi-Morosato su Aneti-Said.



Classifica. Amadori-Casadio 21; Mecozzi-Morosato 19; Amadori-Casadio 15; Aneti-Said 14; Savini-Torroni 12; Broccoli-Gessaroli 12; Bernardi-Gambuti 10; Rinaldi-Alvisi 6, Marone-Agostini 2.



Martedì prossimo è in programma la nona ed ultima giornata giornata della fase a gironi. Il martedì successivo sono in programma gli ottavi di finale del master conclusivo ad eliminazione diretta, mentre le finalissime a partire dai quarti si disputeranno sabato 23 novembre.