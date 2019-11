Studenti in spiaggia e al museo del Territorio di Riccione con il progetto premiato dalla Regione

Attualità

Riccione

19:47 - 05 Novembre 2019

Oltre 500 studenti di 21 classi delle scuole primarie e secondarie di Riccione saranno impegnati fino al termine di novembre ad un progetto valutato dall’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia Romagna come una delle migliori 10 proposte nella categoria Musei, nell’ambito del concorso “ Io amo i beni culturali”.



Il progetto denominato “ Dal Pleistocene alla Land Art” da un’idea di Georgia Galanti, Silvio Castiglioni ( Associazione Culturale Celesterosa), Claudio Ugolini e, per il Museo del Territorio di Riccione, da Andrea Tirincanti, ha coinvolto gli alunni in una 40ina di incontri in spiaggia, in classe e al Museo. La finalità del progetto è quella di far conoscere agli studenti il territorio in cui vivono, illustrando i diversi habitat testimoniati nel passato e le possibili conseguenze degli attuali cambiamenti climatici nell’immediato futuro. In spiaggia i ragazzi, dopo aver partecipato ad apposite lezioni introduttive al Museo,si sono messi alla ricerca in spiaggia non solo di materiali naturali portati a riva dal mare come spugne, conchiglie e rami d’alberi, ma anche dei rifiuti lasciati irrispettosamente dall’uomo, reti da pesca, plastica o mozziconi di sigaretta. Questi materiali, nella seconda fase del progetto, sono stati assemblati per comporre dei Mobiles liberamente ispirati all’artista Calder, veri e propri totem di denuncia sul fragile equilibrio che intercorre fra uomo e natura. Ambiente, archeologia e arte si intrecceranno nella prosecuzione del progetto che in una successiva tranche sarà ispirato alla Land Art con interventi al Parco degli Olivetani.



Per l’assessore ai servizi educativi, biblioteca e museo Alessandra Battarra «grazie a questo progetto riconosciuto e premiato dalla Regione facciamo conoscere, toccare con mano e sperimentare agli studenti il territorio in cui vivono, illustrando loro i diversi habitat testimoniati nel passato e le possibili conseguenze dei cambiamenti climatici per l’immediato futuro. Ogni anno presentiamo alle scuole percorsi, laboratori creativi e progetti speciali legati al nostro patrimonio. L'obiettivo della programmazione è mettere lo studente al centro di ogni esperienza con un approccio interdisciplinare, ludico e coinvolgente, facendo leva sulle emozioni suscitate dal contatto con la natura affinchè diventino futuri cittadini consapevoli».