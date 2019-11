Sciopero dei benzinai di tutta Italia dalle 6 di mercoledì alle 6 di venerdì 8 novembre

Attualità

Nazionale

| 19:30 - 05 Novembre 2019

Foto da internet.

Mercoledì 6 e giovedì 7 novembre i benzinai di tutta Italia scioperano contro «disinteresse, superficialità, latitanza e silenzio assordante» di Governo e Mise (ministero dello sviluppo economico), nonostante l'annuncio anticipato di qualche settimana fa a firma delle categorie di rappresentanza (Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio).



Lo sciopero riguarderà strade e autostrade e anche i distributori self service e i servizi notturni. Sono garantiti i rifornimenti lungo l'autostrada A14 nei distributori



Autostrada

Direzione

Area di servizio

A1

da Milano a Napoli

Arda Ovest

A1

da Milano a Napoli

Cantagallo Ovest

A1

da Napoli a Milano

Cantagallo Est

A1

da Napoli a Milano

Arda Est

A13

da Bologna a Padova

Castel Bentivoglio Est

A13

da Padova a Bologna

Castel Bentivoglio Ovest

A14

da Bologna a Taranto

La Pioppa Ovest

A14

da Bologna a Taranto

Santerno Ovest

A14

da Bologna a Taranto

Montefeltro Ovest

A14

da Taranto a Bologna

Bevano Est

A14

da Taranto a Bologna

Sillaro Est

A15

da Parma a La Spezia

Medesano Ovest

A15

da La Spezia a Parma

Tugo Est

A22

da Modena a Brennero

Campogalliano Est









Dalla nota congiunta:





Il silenzio del Governo è un grave atto di irresponsabilità verso i gestori ma anche verso i cittadini, che saranno chiamati a pagare il conto di una politica governativa sempre più orientata ad assumere provvedimenti di impatto mediatico anziché soluzioni per le categorie produttive.

Il Governo sceglie di marginalizzare la nostra categoria anche attraverso la moltiplicazione di adempimenti fiscali tanto inutili quanto dispendiosi, senza avere il coraggio di mettere le mani in quella illegittima giungla contrattuale della quale si avvantaggiano solo soggetti che continuano a tenere in ostaggio un settore che contribuisce con circa 40 miliardi/anno al bilancio dello Stato.



La protesta va avanti: vogliamo invertire la rotta su provvedimenti quali la fatturazione elettronica, l’introduzione degli ISA, che risultano fortemente penalizzanti per i gestori carburanti, i Registratori di cassa telematici per fatturati di 2 mila €/anno, l'introduzione di Documenti di trasporto (Das) e modalità di registrazione giornaliera, in formato elettronico, da digitalizzare a mano. Tutti adempimenti inutili fatti per scaricare sull’ultimo anello della filiera, il più debole, oneri e costi e finanche provvedimenti penali per errori formali.