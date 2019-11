La commissione Ecomafie a Cattolica per ascoltare la voce dei miticoltori

Attualità

Cattolica

| 19:16 - 05 Novembre 2019

Una delegazione della commissione parlamentare di inchiesta Ecomafie sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha fatto visita a Cattolica. Guidata dal presidente della Commissione Stefano Vignaroli, la delegazione si è recata nel pomeriggio di martedì alla cooperativa Casa del pescatore con l’obiettivo di approfondire il tema dei rifiuti plastici in mare e ascoltare le esigenze degli operatori del settore. A dare il benvenuto il sindaco di Cattolica Mariano Gennari, che sottolinea come si tratti di «un tema caro a tutti quello dell’inquinamento da plastiche e microplastiche. La sfida amministrativa ci impegna nelle azioni di miglioramento continuo e duraturo nel tempo verso la sostenibilità ambientale come dovere verso le nuove generazioni».



L’intenzione è analizzare le criticità legate alla gestione di questi rifiuti e all’utilizzo delle retine in plastica (polipropilene) per la mitilicoltura adoperate in particolare per l’allevamento di cozze, che secondo i dati raccolti da Ispra sono abbondanti lungo le coste italiane. Il 28 per cento dei rifiuti analizzati dai ricercatori è costituita da oggetti riconducibili ad attività di mitilicoltura. Una percentuale che supera quella dei rifiuti provenienti da attività di pesca commerciale (22 per cneto in peso dei rifiuti pescati dal fondo).



La voce dei mitilicoltori è stata rappresentata da Giuseppe Prioli in qualità di presidente dell’associazione mediterranea Acquacoltori (Ama) che ha puntato l'attenzione sulla sottoscrizione di un accordo di gestione trasparente dei rifiuti raccolti in mare. Tramite il decreto Salvamare questi rifiuti potrebbero rientrare a terra in maniera oculata e rientrando in un accorto metodo di gestione.



«Sstiamo agendo in maniera fattiva su vari fronti, l’auspicio è che tutte le istituzioni, a vario livello, si impegnino a combattere insieme adottando provvedimenti che vadano nell'ottica di riduzione del consumo di plastica, di minor produzione di rifiuti», conclude il sindaco.



La commissione parlamentare sarà impegnata in questi giorni a Rimini per partecipare alla fiera Ecomondo. Oltre al Presidente Vignaroli, partecipano alla missione i deputati Chiara Braga (PD), Caterina Licatini (M5S), Tullio Patassini (Lega), Giovanni Vianello (M5S), Alberto Zolezzi (M5S) e il senatore Pietro Lorefice (M5S).