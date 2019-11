MotoGP e WorldSBK a Misano, fino al 10 febbraio per i due eventi biglietto unico a 95 euro

Sport

Misano Adriatico

| 19:00 - 05 Novembre 2019

La stagione 2019 va verso l’epilogo e già s’accende l’attesa per la prossima, con l’opportunità di assicurarsi un posto in prima fila. Sono eccezionali le promozioni programmate per le prevendite di questi mesi e riservate a chi vorrà risparmiare e non perdersi il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP e il Riviera di Rimini Round per il WorldSBK.

WORLDSBK: PER CHI SARA’ ALL’EICMA DELLA FIERA DI MILANO, UN’OPPORTUNITA’ IMPERDIBILE

Nell’ambito dell’EICMA (Fiera di Milano, 7-10 novembre), allo stand ufficiale WorldSBK (Pad. 11) aprirà la prevendita del Riviera di Rimini Round World SBK col 40% di sconto per i visitatori del Salone. L’offerta è imperdibile: la domenica biglietto prato a 24 euro, prato + paddock 48 euro, tribune coperte A-B-C a 36 euro, Superticket circolare per tre giorni con accesso alla pit walk a 105 euro. La scontistica è applicata anche agli abbonamenti.

Lunedì 11 novembre si avvierà invece la prevendita ufficiale sui canali di TicketOne e sul sito misanocircuit.com, con sconto del 25% in tutti i settori del circuito, che resterà valida fino al 29 febbraio 2020.

In attesa da parte della FIM (Federazione Motociclistica Internazionale) della ratifica del calendario 2020, il round di Misano del Campionato Mondiale Motul FIM Superbike è stato programmato nel weekend 12-13-14 giugno.

LA MOTOGP SOTTO L’ALBERO DI NATALE

Sempre più appassionati scelgono di regalare un biglietto per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, approfittando dell’eccezionale offerta che in questi mesi prevede sconti importanti (avvio prevendita da giovedì 07 Novembre). L’evento, nel calendario provvisorio, è in programma dall’11 al 13 settembre 2020.

La novità è che MWC aggiunge il suo regalo! Fino al 15 dicembre, Misano World Circuit offre la possibilità di comprendere un prodotto del merchandising MWC con lo sconto del 50%.

UN BIGLIETTO, DUE MONDIALI: FINO AL 10 FEBBRAIO A 95 EURO

Anche per il 2020 Misano World Circuit, unico circuito in Italia ad ospitare entrambi i campionati mondiali, offre l’opportunità di assicurarsi l’accesso sia a WorldSBK che MotoGP ad un prezzo super vantaggioso di 95 Euro, promozione valida fino al 10 febbraio 2020.