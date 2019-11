FOTO Il maltempo investe San Piero in Bagno: tracimazioni, smottamenti e allagamenti

Cronaca

Bagno di Romagna

| 17:13 - 05 Novembre 2019

Foto Centro Meteo Emilia Romagna.

La furia dell’acqua e poi veri e propri allagamenti: sono i primi danni di questa ondata autunnale che si è abbattuta in particolare nella zona di San Piero in Bagno, nell'entroterra cesenate.



Dalla tarda mattinata di oggi, infatti, oltre alla pioggia incessante ci si è messo anche il vento. Allagamenti in più punti delle vie, hanno costretto i vigili del fuoco a intervenire per mettere in sicurezza abitazioni e scantinati. Strade trasformate in torrenti. Diverse tracimazioni e smottamenti sono avvenuti lungo la statale 71 tra San Piero e Bagno di Romagna anche se il traffico, pur con qualche difficoltà, non è stato interrotto.



Gli episodi franosi sono circoscritti a piccole aree e non dovrebbero destare preoccupazioni. In ogni caso è raccomandata prudenza.