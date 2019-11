McDonald's ed Hera stringono un patto per l'ambiente: meno rifiuti nei fast food dell'Emilia-Romagna

Attualità

Rimini

| 16:25 - 05 Novembre 2019

La stretta di mano dopo la firma dell'accordo tra Hera e McDonald's Italia.

McDonald’s e il Gruppo Hera, due realtà che da anni si impegnano per promuovere iniziative nella direzione della sostenibilità, hanno firmato oggi a Ecomondo un accordo per ridurre la quantità e migliorare la qualità della raccolta differenziata nei 30 ristoranti dell’insegna serviti dalla multiutility in Emilia-Romagna.



L’accordo partirà il 1 gennaio 2020 per potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili come carta e organico, anche attraverso un monitoraggio costante. Il progetto durerà due anni e coinvolgerà una media di 45 mila clienti McDonald’s al giorno. Saranno coinvolti tutti i fast food della catena statunitense, compresi i quattro di Rimini.



Sarà introdotto un nuovo modello di contenitore per i rifiuti, studiato insieme a Hera, per aiutare i clienti a separare sempre meglio quanto rimane sul vassoio alla fine del pasto così da limitare al massimo errori di conferimento dei prodotti. Fondamentale nel progetto saranno anche la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei clienti, che saranno i destinatari di una campagna dedicata che troverà spazio sempre all’interno dei ristoranti.



Il progetto nasce dopo una sperimentazione che ha misurato quantità e qualità dei rifiuti prodotti nei ristoranti McDonald’s di Ferrara mettendo in campo specifiche azioni di sensibilizzazione sul corretto conferimento delle frazioni differenziate. In base alle rilevazioni effettuate da Hera nel corso dello studio, questi ristoranti hanno raggiunto mediamente circa il 90% di raccolta differenziata. Dati importanti, che hanno portato le due realtà a darsi come obiettivo il raggiungimento di analoghe performance negli altri ristoranti attraverso il progetto di collaborazione siglato oggi.



Nei ristoranti sarà presente anche una campagna di sensibilizzazione, cavalieri cartonati da tavolo e locandine che, grazie ad alcune illustrazioni e grazie anche ai colori specifici della differenziata a cui gli utenti Hera sono già abituati, aiuteranno i clienti a separare sempre di più e meglio. Sui materiali di comunicazione, inoltre, saranno riportate anche le modalità per scaricare il Rifiutologo, la app di Hera che consente di verificare comodamente dal proprio smartphone, anche scansionando il codice a barre della confezione, dove gettare qualsiasi tipo di rifiuto. (f.v.)