Ordine di custodia cautelare in carcere: arrestato 28enne domiciliato presso la Comunità "San Patrignano"

Coriano

| 15:53 - 05 Novembre 2019

I carabinieri della Stazione di Coriano, lunedì pomeriggio, hanno tratto in arresto N.A. 28enne da Fiorenzuola d’Arda (PC), domiciliato presso la Comunità terapeutica “San Patrignano” in regime degli arresti domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti. I militari gli hanno notificato un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dalla Corte di Appello di Bologna, essendo lo stesso attinto da pena definitiva. Al termine degli accertamenti è stato portato presso la casa circondariale di Rimini.