Rimini Calcio, è Santoro di Messina l'arbitro di Samb-Rimini di domenica

| 15:49 - 05 Novembre 2019

Il portiere Scotti.



Martedì è ripresa a Cattolica la preparazione del Rimini. E' Alberto Santoro di Messina (Madonia-Lalomia gli assistenti) l'arbitro di Sambenedettese-Rimini, il match tra due squadre le cui tifoserie sono gemellate da tempo.

E' attiva la prevendita. I tagliandi del Settore Ospiti si potranno acquistare, al costo di € 13.50 inclusi i diritti di prevendita (€ 2 diritti inclusi per gli Under 12), on-line collegandosi al sito Vivaticket (www.vivaticket.it) o nei seguenti punti vendita:

Tabaccheria Pruccoli: viale Vespucci 69, Rimini (0541.27656)

Tabaccheria Romani: via Popilia 5, Rimini (0541.742702)

Tabaccheria della piazza: via Molari 10, Santarcangelo (0541.625407)

Santarcangelo Eventi: via Pascoli 22, Santarcangelo (0541.622318)

Free Shop c/o Centro Atlante: via Tre Settembre 17, Dogana – Repubblica di San Marino (0549.905767)

I tagliandi potranno essere acquistati entro le ore 19 di sabato 9 novembre, il giorno della gara la biglietteria del Settore Ospiti resterà chiusa.