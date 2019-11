Presto Santarcangelo e Portsmouth saranno Città Sorelle

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:45 - 05 Novembre 2019

Portsmouth cittadina statunitense facente parte della contea di Rockingham nello stato del New Hampshire.

Presto Santarcangelo e Portsmouth (New Hampshire, USA) diventeranno Città Sorelle: nelle prossime settimane, infatti, l’amministrazione comunale ratificherà la dichiarazione già siglata nel Consiglio comunale della cittadina statunitense il 28 ottobre 2019.



La cooperazione internazionale, il consolidamento dei legami reciproci e l’istituzione di relazioni economiche, sociali e culturali, l’attenzione verso l’ambiente e l’auspicio di un futuro di pace e prosperità sono gli obiettivi principali che uniscono le due amministrazioni e che le hanno condotte a formalizzare la dichiarazione.



“Siamo profondamente orgogliosi di instaurare un rapporto di gemellaggio con Portsmouth – afferma l’assessore al Turismo Emanuele Zangoli – che rappresenta il consolidamento di legami attraverso cui le due città si arricchiranno reciprocamente, consentendo anche di creare nuove opportunità culturali, economiche e didattiche”.



“Oltre agli obiettivi che accomunano le due amministrazioni, i cittadini di Santarcangelo e di Portsmouth condividono in molti casi la stessa origine – afferma l’assessore Zangoli – poiché nel corso degli anni la città statunitense ha accolto tantissime famiglie santarcangiolesi, alcune delle quali negli ultimi anni sono venute a far visita alla città che ha dato i natali ai loro avi”.