Pronti 500 milioni per investimenti green nei Comuni italiani: la rivoluzione verde parte da Ecomondo

| 14:39 - 05 Novembre 2019

Il ministro dell'ambiente Sergio Costa taglia il nastro di Ecomondo 2019.

Non soltanto promesse, ma 55 miliardi di risorse statali concrete da dividere in finanziamenti spalmati su 15 anni, di cui 500 milioni già pronti per investimenti green nei Comuni. E una plastic tax pronta a colpire i produttori di plastiche monouso, piuttosto che quelli di derivati da materiali organici riciclabili.

Parla per numeri Antonio Misiani, sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze ospite della manifestazione inaugurale di Ecomondo Rimini, che assieme a Key Energy assieme a Dpe e Sal.Ve si prepara a tracciare la linea del nuovo sviluppo ecosostenibile non solo a livello nazionale, ma senza falsa modestia mondiale.



Misiani era sul palco della hall al fianco di Sergio Costa, ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e del sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri Riccardo Fraccaro. Con loro ha riassunto per numeri alcuni degli elementi contenuti nella nuova manovra economica, in discussione in questi giorni in parlamento, sulla green new deal, il nuovo "patto verde" per l'economia e l'ambiente.



Questa mattina sono stati aperti tutti i 129 mila metri quadrati del quartiere a 1300 imprese da 30 Paesi del mondo, con l'attesa di migliaia di visitatori. Il polo fieristico romagnolo è riconosciuto a tutti i livelli come piattaforma internazionale, non soltanto per Ecomondo, e Italian Exhibition Group fa di questo appuntamento un fiore all'occhiello della sua proposta annuale. Proprio quest’ultimo, nel saluto introduttivo, ha spiegato come «qui i temi oggi di attualità li abbiamo percepiti e consolidati in anteprima. È il ruolo delle fiere leader come Ecomondo, al vertice europeo».



La manifestazione, evento leader europeo della circular e green economy, delle energie rinnovabili, del veicolo per l’ecologia e della power generation, è stato inaugurato da . Con loro sul palco anche l’assessore alle politiche ambientali della Regione Emilia-Romagna Paola Gazzolo, dell’assessore all’ambiente del Comune di Rimini, Anna Montini e del presidente di Italian Exhibition Group Lorenzo Cagnoni.



L’assessore Anna Montini ha ricordato l’impegno di Rimini sul fronte ambientale: “Il Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato, per la tutela del nostro mare, rappresenta un fiore all’occhiello. A Rimini il mare vuole dire ambiente ed economia. E qui abbiamo l’esempio chiaro di come questi due aspetti possano convivere”.



Per l’assessore regionale Gazzolo: “Siamo nella terra della sostenibilità, una terra che dimostra che si può fare buona sostenibilità. E qui siamo a un grande appuntamento internazionale dove è interessante vedere quante buone prassi vi siano intorno a noi”.



Il Sottosegretario Antonio Misiani ha voluto complimentarsi con Italian Exhibition Group: “Un grazie al team di Ecomondo: voi create attenzione e date visibilità a un settore, quello della Green e Circular Economy, che non è solo un’eccellenza italiana, ma che fornisce al nostro Paese una vera leadership a livello europeo: la prima vera speranza di ripartenza economica e di creazione di nuove imprese”.



Per il Sottosegretario Riccardo Fraccaro “Finalmente si è posto il Green New Deal nell’ultima legge di bilancio. Se riusciamo ad imporre in Europa la Green Rule potremmo ricreare quel sogno europeo che è andato perduto, rivolgerci alle nuove generazioni e fare economia perché l’aspetto più importante è che oggi, come mai è accaduto, economia, crescita e sviluppo coincidono con la sostenibilità”.



Il Ministro Costa ha concluso: “Con grande orgoglio italiano vengo per la seconda volta ad inaugurare Ecomondo, la manifestazione più importante al mondo sul green e le tecnologie ambientali, che cresce ogni anno. Vuol dire che l’Italia c’è, sul panorama internazionale e non solo europeo. Ecomondo è il luogo del dialogo e del confronto e come Ministro dell’Ambiente sono qui per dialogare in termini sostanziali e non solo formali, girando per gli stand, confrontandomi con le aziende, per realizzare insieme una visione in cui economia e ambiente crescano all’unisono”.

Francesca Valente