Basket giovanile, nel derby Under 16 a Santarcangelo dominio dei Crabs su RBR/Angels: 41-76

Sport

Rimini

| 14:38 - 05 Novembre 2019

Nel derby Under 16 successo dei Crabs.





Dominio assoluto della squyadra Under 16 dei Crab nel derby in casa di Santarcangelo Basket, dove già nel secondo quarto il divario ha toccato i 20 punti. La partita vede i titoli di coda già nella terza frazione quando i biancorossi permettono agli avversari di segnare un unico canestro, superando i 40 punti di vantaggio: 41-76.

“I ragazzi sono scesi in campo con la determinazione e la concentrazione giuste, solo che all’inizio abbiamo commesso qualche errore di troppo. Potevamo chiudere la partita molto prima, ma abbiamo gestito senza problemi ogni situazione. Il lavoro in palestra sta ripagando, ci portiamo a casa questa bella vittoria nel derby e torniamo in palestra per preparare la prossima sfida” dice il coach dei Crabs Matteo Montanari





BASKET SANTACANGELO - BASKET RIMINI CRABS 41-76



Crabs: Stefanov 20 (3/5, 3/7, 5/6), Tombetti 10 (5/6, 0/1, 0/0), Stella 3 (0/0, 1/2, 0/2), Romani 0 (0/0, 0/0, 0/0), Purboo 1 (0/4, 0/3, 1/2), D'Agnano 9 (3/4, 0/1, 3/4), Sovera 2 (1/4, 0/2, 0/0), Baldisserri 9 (2/4, 0/1, 5/8), Baietta 2 (1/2, 0/0, 0/0), James 18 (7/12, 0/1, 4/7), Abati n.e., Kimekwu 2 (1/1, 0/0, 0/0). Coach: Matteo Montanari, Gordan Firic.



PARZIALI . 7 – 12, 19 – 39, 21 – 60