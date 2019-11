Basket giovanile, l'Under 18 RBR/Titans espugna Lanciano 51-67: quarto hurrà

Sport

Repubblica San Marino

| 12:26 - 05 Novembre 2019

Per Campajola 20 punti a Lanciano.



A Lanciano quarta vittoria di fila per la Under 18 d'Eccellenza RBR/Titans: 51-67 il finale. Quel 51 dice tanto della difesa e della voglia della squadra di coach Padovano. Il bilancio di cinque vinte e una persa consente ai titani di restare lassù, in cima alla classifica, in compagnia di Pesaro, prossimo avversario lunedì prossimo al Multieventi (ore 19).



PRIMO QUARTO I Titans partono con i razzi ai piedi. Cinque minuti, boom: 0-16 a tabellone. Da stropicciarsi gli occhi. Tutto perfetto, dalla difesa che non concede letteralmente nulla a un attacco brillante ed efficace. Lanciano poi rompe il ghiaccio e col passare dei minuti rosicchia qualche punto, col finale di quarto che dice 10-21.



SECONDO QUARTO. I Titans cominciano bene, restano agevolmente sopra la doppia cifra di vantaggio e sembrano viaggiare a velocità di crociera. I padroni di casa però non ci stanno, piazzano un paio di bombe e approfittano di alcune perse ospiti per ridurre drasticamente lo svantaggio. All’intervallo è ancora avanti la Pallacanestro Titano/RBR, ma in un amen la partita è tornata tutta da giocare (28-35).



TERZO QUARTO. Di ritorno dagli spogliatoi a scattare meglio dai blocchi è Lanciano, che aggancia sul 40-40 al 25’ e mette in difficoltà i Titans. I secondi cinque minuti di terzo periodo vedono le difese prevalere nettamente sugli attacchi, col parzialino che in cinque minuti diventa appena di 0-2 per i Titans. Lanciano non sorpassa mai, si va all’ultimo periodo sul 40-42.

QUARTO QUARTO. Si ritorna a mettere il turbo, ad andare a tutto gas. Difesa, contropiede e tanta intensità lanciano chi viaggia su un vantaggio che torna a essere importante: al 35’ è 45-56, col finale, già raccontato, che diventa 51-67. Prestazione ottima per la Pallacanestro Titano/RBR, che a livello di singoli ha trovato un Bruno Campajola formato extra-lusso: per lui 20 punti con 3/3 da due, 3/3 da tre, 5/6 ai liberi e 7 rimbalzi. In doppia cifra anche Tommy Felici (18).



Il tabellino



UNIBASKET LANCIANO – PALL. TITANO/RBR 51-67



LANCIANO: Civitarese 5 (2/5, 0/3), Andreoli 2 (1/3, 0/2), Daja 11 (5/9, 0/4), Maralossoudabangadata 18 (3/8, 3/4), Corte, Deminicis 3 (1/1), Gnagnarella, Di Fonzo 2, Taglieri 6 (3/4), D’Onofrio ne, Di Paolo 4 (1/3 da tre). All.: Corà.

TITANO/RBR: Flan 2 (1/3, 0/1), Gaspari 3 (1/6 da tre), Palmieri 2 (1/2, 0/1), Buzzone 4 (2/3, 0/1), Felici 18 (5/9, 2/3), Torelli 2 (1/2), Squarcia (0/2), Riva 6 (2/4, 0/2), Campajola 20 (3/3, 3/3), Pasolini (0/1 da tre), Semprini 8 (1/3, 1/2), Syla 2 (1/1). All.: Padovano.

Parziali: 10-21, 28-35, 40-42, 51-67.