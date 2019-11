Calcio giovanile, Rimini: Under 17 e Under 15 cadono a Pontedera: 3-2 e 2-0

Sport

Rimini

| 12:08 - 05 Novembre 2019

La squadra Under 14 del Rimini Calcio.

Nessuan vittoria nel fine settimana per le squadre del settore giovanile del Rimini Calcio. Ferma la squadra Berretti





Campionato Under 17



Pontedera-Rimini 3-2



RIMINI: Lazzarini, Pavani, Semprini, Aprea, Bartolucci, Sardaro, Accursi, Bottini (20' st Mengucci), Travagliati, Venerandi (30' st De Cotis), Pascucci (20' st Michelucci). A disp.: Mancini, Fabbri, Tiraferri, Bastianelli, Polverelli. All.: Vanni.



Sconfitta davvero amara per l'Under 17 di mister Lele Vanni, domenica beffata in pieno recupero nella tana del Pontedera. Sia pure al cospetto dalla capolista, i biancorossi hanno disputato ancora una volta una buona prestazione uscendo immeritatamente dal campo a mani vuote. Prima frazione combattuta ma senza particolari occasioni da rete. Nella ripresa, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la bella reazione del Rimini che ha trovato il pareggio grazie a una conclusione di sinistro di Accursi. I toscani si sono riportati avanti sugli sviluppi di un contropiede ma i biancorossi hanno pareggiato nuovamente i conti sempre con Accursi, abile a battere il portiere con un gran tito all'incrocio. In pieno recupero, sugli sviluppi di un angolo, i granata hanno realizzato in mischia il gol del definitivo 3-2.



Campionato Under 15



Pontedera-Rimini 2-0



RIMINI: Porcellini, Caverzan (1' st Morelli, 20' st Cicconetti), Faeti, Zamagni (1' st Gianfrini), Lilla (15' st Di Pollina), Nastase, Gabriele, Alvisi (30' st Madonna), Pompili (15' st Michelucci), Gerboni, Zangoli (1' st Pasos). A disp: De Michele. All.: D'Agostino.



Nulla da fare per l'Under 15 di mister Matteo D'Agostino, domenica caduta sul campo di un cinico Pontedera. I biancorossi non hanno demeritato, provando a giocarsela e costruendo alcune occasioni importanti purtroppo non finalizzate a dovere. Prima frazione equilibrata, condizionata da pioggia e vento, con il Rimini vicino al vantaggio grazie a un colpo di testa di Gerboni non entrato per un soffio. Nella ripresa, dopo il vantaggio dei padroni di casa, lo stesso Gerboni ha avuto un'altra palla gol per pareggiare. Poi, dopo il raddoppio granata, Alvisi ha avuto l'occasione per riaprire il match ma anche in questo caso la sorte non ha sorriso ai colori biancorossi.



Campionato Under 14



Rimini-Reggio Audace 1-2



RIMINI: Jashari, Brisku (1' st Zighetti), Bacchiocchi, Imola (25' st Sposato), Urcioli (30' st Cecchi), Tamburini, Mini (1' st Hassler), Gabellini (1' st Volonghi), Capicchioni (1' st Rubino), Cesarini, Giometti (25' st Giacomini). A disp.: Paganini, Cerretani. All.: Magi.



Nulla da fare per l'Under 14 guidata da mister Lorenzo Magi, domenica superata di misura sul rettangolo verde di Gatteo nonostante una prestazione positiva. Il Rimini è passato in vantaggio dopo un quarto d'ora grazie a un calcio di rigore concesso per fallo su Giometti. Dal dischetto lo stesso attaccante biancorosso non ha sbagliato. Il Rimini ha tenuto in mano il pallino del gioco, cercando il raddoppio, ma prima del riposo gli ospiti hanno trovato il pareggio. Stesso spartito nella ripresa, con i biancorossi a fare la partita ma nonostante qualche occasione interessante la difesa emiliana ha retto. Poi la beffa, con il gol vittoria granata arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo su una sfortunata carambola.





Campionato Under 13



Rimini-Reggio Audace 3-3 (2-1, 1-4, 0-0 – shootout 22-22)



RIMINI pt: Gianfanti, D'Adamo, Betti, Lepri, Cecchetti, Brisku, Urbinati, Zanieri, Diarrasouba. All.: Finotti.



RIMINI st: Di Ghionno, Imola, Para, Graziano, De Gaetano, Carlini, Alessi, Brolli, Padroni. All.: Finotti.



RIMINI tt: Gianfanti (10' Di Ghionno), D'Adamo (10' Imola), Betti (10' Para), Lepri (10' Graziano), Cecchetti (10' De Gaetano), Brisku (10' Carlini), Urbinati (10' Alessi), Zanieri (10' Brolli), Diarrasouba (10' Padroni). All.: Finotti.



Ancora una prestazione positiva per l'Under 13 di mister Massimo Finotti che domenica, al "Romeo Neri", ha conquistato un buon pareggio nel match disputato con la Reggio Audace. Nella prima frazione i baby biancorossi hanno fatto vedere delle ottime cose, chiudendo avanti grazie alle reti di Diarrasouba e Urbinati. Stesso discorso per la terza frazione, chiusasi in parità, ma nella quale il Rimini si è ben destreggiato. Qualche difficoltà in più nel secondo tempo, di Imola la rete biancorossa, ma nel complesso per i riminesi si è trattato di un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita individuale e dell'intero gruppo.