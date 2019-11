Attualità

Riccione

| 11:47 - 05 Novembre 2019

Lavori in corso.

Oggi (martedì) partono i lavori di consolidamento dei paletti al sottopasso ferroviario di viale La Spezia. Per consentire alla ditta appaltatrice delle Ferrovie dello Stato di procedere come da tabella di marcia fino al 23 dicembre, la viabilità al sottopasso tra via La Spezia e via Cavalcanti, sarà garantita a senso unico alternato con impianto semaforico.