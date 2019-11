Ride Riccione Week, iniziano i preparativi, parte la collaborazione con Federalberghi

Sport

Riccione

| 11:32 - 05 Novembre 2019

Ride Riccione Week edizione 2019.

"Si scaldano i motori... o meglio le gambe" per la Ride Riccione Week 2020.



Dal 2 al 7 giugno 2020 Riccione diventa protagonista delle due ruote a pedali con un evento turistico-sportivo dedicato ad amatori, professionisti, bambini, famiglie e territorio. A fianco dei suoi operatori Riccione, attenta da tempo allo sviluppo della mobilità sostenibile, è pronta ad accogliere la Ride Riccione Week con i suoi eventi legati al mondo della bicicletta.



Un calendario di iniziative che verrà presentato nei prossimi mesi, dopo l'anno zero, il 2019, con le necessaria accortezza al fine di approntare ogni miglioramento per fra fronte ad eventuali criticità.



Dedicata al turismo nazionale ed internazionale, la manifestazione ciclistica si preannuncia come un susseguirsi di attività collocate nell’arco di 6 giorni. Fondamentale la sinergia dell'organizzazione, ASD Eurobike, con gli operatori riccionesi.



Nasce così in questa direzione una concreta e diretta partnership con Federalberghi Riccione, con l'intento di ottimizzare l'impegno dell'organizzazione ed il sostegno degli operatori in condivisione con i propri associati nella promozione diretta degli eventi.



Fin da subito la prima attività di questa collaborazione sarà l'apertura delle prime iscrizioni alla regina degli eventi in programma: la Ride Riccione, riservata esclusivamente a coloro che acquisteranno il pacchetto completo con hotel.



Per il Direttore di Federalberghi Riccione Luca Cevoli la RRW è “un evento sportivo che si offre ai nostri turisti sportivi e non, nella direzione del divertimento, del benessere e dei piaceri del palato! Ci adopereremo per la massima collaborazione in sintonia con l’organizzazione e con tutta la città. Diciamolo in italiano: “Riccione Ride e pedala in allegria con tutti i suoi ospiti”.







Riccione ha anticipato negli anni l'attuale trend positivo che oggi, più che mai, spinge il mercato cycling in Italia e nel resto del mondo. Gli organizzatori di Ride Riccione Week sono impegnati a regalare un evento ludico sportivo portatore di valore aggiunto per il territorio.



Nel 2018 in 7 giorni di eventi sono stati coinvolti 14 Comuni, 400 i partecipanti al Giro con il Campione, 500 gli atleti iscritti alle varie discipline, oltre alla Ride Riccione che ha toccato 1120 iscritti in rappresentanza di 6 Nazioni.



La Ride Riccione è la Granfondo che chiuderà anche quest’anno la settimana dedicata alla bicicletta Un evento unico, ideato per promuovere e vivere il territorio collinare della Romagna in una giornata di sport e divertimento.



Dal cuore di Riccione alla scoperta dell'entroterra raggiungendo il Cippo di Pantani, attraversando i centri storici dei borghi, indossando i colori della maglia Ride Riccione.



Ad oggi sono numerose le pre iscrizioni provenienti dal mercato estero, in particolare dal Canada, Brasile, Belgio, Germania.



Mtb Kids Area, School Cycling, scatto fisso, escursioni enogastronomiche in bicicletta elettrica, Giro con il Campione e Ride Riccione, regina degli eventi a due ruote, in programma il 7 giugno, saranno solo alcuni degli eventi principali della RRW 2020.



Il Cicloturismo, in Europa, genera un indotto economico di 44 miliardi con oltre 2 milioni di viaggi e 20 milioni di pernottamenti.



In Italia il valore potenziale del cicloturismo si attesta a circa 3,2 miliardi di euro annui. Il turismo sportivo può essere un’ottima fonte di reddito per le destinazioni turistiche collegando una serie di variabili in un modello sistemico: l’evento/gara cicloturistica, i consorzi di hotel, i servizi infrastrutturali sul territorio.