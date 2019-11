Rifiuti e illeciti ambientali, Commissione parlamentare presente ad Ecomondo

Attualità

Rimini

| 11:27 - 05 Novembre 2019

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, sarà a Rimini dal 5 all'8 novembre. E' quanto si legge in una nota della Camera. L'obiettivo della missione - prosegue il comunicato - è partecipare alla fiera Ecomondo. Nel pomeriggio una delegazione della Commissione svolgerà inoltre una visita conoscitiva presso la cooperativa Casa del pescatore e il porto di Cattolica, con l'obiettivo di approfondire il tema dei rifiuti plastici in mare. La delegazione approfondirà le criticità legate alla gestione di questi rifiuti e all'utilizzo delle retine in plastica per la mitilicoltura, che secondo i dati raccolti da Ispra sono rifiuti particolarmente abbondanti lungo le coste italiane. Insieme al presidente, Stefano Vignaroli (M5S), parteciperanno alla missione i deputati Chiara Braga (PD), Caterina Licatini (M5S), Tullio Patassini (Lega), Giovanni Vianello (M5S), Alberto Zolezzi (M5S) e il senatore Pietro Lorefice (M5S).