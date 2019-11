Il cantautore Emanuele Belloni ospite al Teatro Villa di San Clemente

Eventi

San Clemente

| 11:05 - 05 Novembre 2019

Emanuele Belloni.

“Parole Note… al Villa”, la rassegna di autori e musicisti promossa dal Comune di San Clemente (direzione artistica a cura di Nunzia Pasturi e Filippo Dionigi), dedica Venerdì 8 al cantautore italiano Emanuele Belloni. Ospite del Teatro “Giustiniano Villa” (a Sant’Andrea in Casale), Belloni sarà in concerto con lo spettacolo “Tutto Sbagliato” (Featuring Filippo Donigi al Sax e Clarinetto).

Giovedì 14 sarà invece la volta di Antonella Cilento - scrittrice napoletana già finalista al Premio Strega - e il suo “Non leggerai” (Edizioni Giunti).

Nuova parentesi musicale venerdì 22 in compagnia di Andrea Grossi in scena per “Corrispondenze” (Featuring Francesco Cimatti alla Chitarra e Filippo Donigi ai Fiati).

Ultimo appuntamento del mese venerdì 29 assieme alla giornalista Francesca Magni, nata a Pavia - curatrice del blog www.lettofranoi.it - che per i tipi della Giunti ha dato alle stampe “Il bambino che disegnava parole”.

Gli incontri sono ad ingresso gratuito.

Inizio ore 21.