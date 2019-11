La Juventus Academy torna a Garden di Rimini: allenamenti, workshop e formazione continua

Sport

Rimini

| 10:57 - 05 Novembre 2019

Un momento della visita dello scorso 6 settembre.

Prosegue nel migliore dei modi la prima stagione calcistica del Garden targata Juventus e dopo la visita tecnica dello scorso settembre, i responsabili della società Campione d’Italia saranno nuovamente sui campi della Polisportiva il prossimo 6 novembre.







In quell’occasione a Rimini arriverà il tecnico della Juventus Academy Claudio Sangiorgio che proporrà con l’ausilio degli allenatori del Garden un allenamento congiunto per le categorie Giovanissimi, Esordienti e Pulcini. A seguire, come in occasione della visita dello scorso settembre, Sangiorgio incontrerà i 28 mister della Polisportiva per un workshop formativo.







Formazione continua per gli allenatori del Garden che sono stati proprio la settimana scorsa a Vinovo (Torino) a visionare gli allenamenti delle formazioni giovanili bianconere e che hanno potuto confrontarsi direttamente sugli aspetti più tecnici con gli allenatori Juventus.







“La collaborazione con la Juventus prosegue nel migliore dei modi – commenta il Direttore Tecnico della sezione calcio Garden Valter Sapucci – per noi è una grande opportunità di crescita e i nostri allenatori sono entusiasti nel potersi confrontare e apprendere dai migliori tecnici italiani. Tutto questo permette loro di migliorarsi e a loro volta proporre allenamenti e metodologie per migliorare i più di 400 tesserati che abbiamo dal 2014 al 2004”.