Calcio giovanile, Gabicce Gradara: in trasferta colpo in rimonta dei Giovanissimi: 1-2

Sport

Gabicce Mare

| 10:52 - 05 Novembre 2019

La squadra dei Giovanissimi del Gabicce Gradara.

JUNIORES



Biagio Nazzaro – Gabicce Gradara 2-2



Buon pareggio in rimonta del Gabicce Gradara sul campo ostico del Biagio Nazzaro, di dimensioni ridotte e dunque non il massimo per esprimere bel gioco. Nel primo tempo succede poco. I padroni di casa vanno in gol al 33' su rigore per fallo (dubbio) di Fulvi. La reazione del Gabicce Grdara porta a due conclusioni di Magi e Della Chiara senza esito.

Nella ripresa al 23' il pareggio della squadra di Bartolini a conclusione di una efficace azione corale firmato da Della Chiara in area sul cui preciso diagonale il portiere non arriva. Il Biagio Nazzaro non ci sta e dopo pochi minuti ritorna in vantaggio con un colpo di testa che trafigge Bulzinetti. Al 29' gli ospiti sfiorano il 2-2-2 con Magi che dal dischetto non inquadra la porta e al 44' agguantano la rete del pareggio sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti finalizzata abilmente da Ugoccioni.

Prossimo impegno in casa sabato alle ore 15 in casa contro l'Urbino.



GABICCE GRADARA: Bulzinetti, Tardini, Fulvi, Ugoccioni, Oliva, Manna, Della Chiara, Granci (10' st Ferreri), Kopliku (30' st Carburi), Magi Andrea, Pioggia (24' st. Misac). All. Bartolini.





ALLIEVI



Gabicce Gradara – Villa San Martino 0-8



Pesante sconfitta casalinga per la squadra Allievi, ma il punteggio non rende giustizia alla squadra di Magi. I padroni di casa hanno chiuso il primo tempo sullo 0-2 dimostrandosi viva e giocando alla pari rispetto ai più forti avversari, secondi in classifica, e che nella seconda fase si giocheranno il titolo regionale. In avvio di ripresa Magi Andrea ha fallito un calcio di rigore che avrebbe riaperto la partita e la squadra ha accusato il colpo e il gap tecnico tra le due squadre – ricordiamo che il Gabicce Gradara si schiera con ragazzi di un anno più giovani – è stato così più evidente.

Prossima partita domenica alle ore 11 in casa contro la capolista New Academy.



GABICCE GRADARA: Simoncelli Riccardo, Caico, Roiu, Magi Alberto, Della Costanza, Ferraro, Galli, Magi Andrea, Giacchetti, Simoncelli Elia, Gaddoni. Nella ripresa sono entrati: Francolini, Panariello, Socci, Trufelli, Giannone. All. Magi



GIOVANISSIMI



VISMARA 2008 - GABICCE GRADARA 1-2



Seconda vittoria della stagione per i Giovanissimi del Gabicce Gradara (nella foto). La squadra di mister Campanelli si è imposta 2-1 in rimonta sul campo del Vismara grazie alle realizzazioni di Gambini e Della Chiara. Un successo limpido in quanto più volte ha sfiorato la marcatura.

In avvio di partita la squadra locale va vicino al gol con De Angelis che da dentro l'area tira debolmente fuori dallo specchio della porta (2'). Al 4' la punta Amati realizza il gol del vantaggio con un colpo di testa. Al 12' gli ospiti si fanno pericolosi: Gaggi dribbla due avversari, passa la palla a Fronzoni che la rimette subito nel centro area, ma Petese non ci arriva per un soffio. Al 30' il Gabicce Gradara pareggia con Gambini, che dopo aver controllato in area la palla da Petese con un preciso diagonale trafigge Capomaggi. Al 34' e 37' gli ospiti di nuovo vicino al gol con Bergamini e Petese che mandano la palla di poco a lato. Prima del finire del primo tempo, Gambini sfiora la doppietta, ma davanti al portiere manca di poco il pallone.

Nel secondo tempo il Vismara cerca il vantaggio con una punizione dal limite di De Angelis con palla alta sulla traversa. Al 54' grande occasione per il Gabicce: cross dal fondo di Morini, in area Bacchini colpisce a botta sicura, ma Capomaggi compie una prodezza respingendo in angolo.

Il raddoppio del Gabicce Gradara si concretizza dopo un minuto. Angolo battuto da Morini, nell'affollata area di rigore Della Chiara è più lesto di tutti e batte a rete. Al 70' c è tempo per un'ultima occasione: il solito Gambini si invola verso la porta avversaria ma questa volta Capomaggi sventa la minaccia.

Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro domenica 10 novembre alle ore 10,30 a Pesaro contro la New Academy.



GABICCE GRADARA: Borselli (15 st. Nobile), Moutatahhir Della Chiara (21 st. Zampolini), Semprini, Morini, Andreani (9 st. Franca), Gambini, Bergamini (1st. Fuzzi) Fronzoni (1st.Bacchini), Gaggi ( 21 st. Mancini), Petese (15 st..Roberti). All. Campanelli