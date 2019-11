Trio di Parma, sabato 9 novembre concerto al Teatro Galli di Rimini

Eventi

Rimini

| 08:53 - 05 Novembre 2019

Trio Parma.

Sabato 9 novembre al Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini è in programma il concerto per pianoforte e archi del "Trio di Parma". L'evento fa parte della Sagra Musicale Malatestiana dedicata alla "Musica da Camera". Il "Trio di Parma" è composto da Alberto Miodini pianoforte, Ivan Rabaglia violino, Enrico Bronzi violoncello e Simonide Braconi viola, in esecuzione di: Dvorak (Trio per pianoforte in si bemolle maggiore op. 21) e Brahms (Quartetto per pianoforte e archi in sol minore op. 25) Orario: 21:00 Ingresso: a pagamento Info: 0541 793811.