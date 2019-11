Volley B2 femminile, l'Emanuel Riviera Volley liquida in tre set la Persicetana

Sport

Rimini

| 20:47 - 04 Novembre 2019

La squadra dell'Emanuel Riviera Volley.



Pronto riscatto per l'Emanuel RivieraVolley dopo il ko nel derby di Faenza. La squadra di Caliendo liquida in tre set la Persicetana superando facilmente l'ostacolo: le avversarie hanno toccato al massimo quota 19, nel primo set. Tre le giocatrici in doppia cifra: Rubini, Orsi e Ricci. Bene il servizio delle riminesi (11 ace in totale). Con questi tre punti l'Emanuel sale a 6 punti in classifica al pari di Bologna e Faenza mentre la leader è Jesi con 8 punti e alle sue spalle troviamo Ponte Felcino e Forlì con 7 punti.



Il tabellino

EMANUEL RIMINI PERSICETANA 3-0



EMANUEL RIVIERA RIMINI: Rubini 12, Leonardi 8, Balducci, Orsi 10, Ricci 10, Catalano 1, C. Semprini, Benvenuti, Ariano, Morolli (L), Jelenkovich (L). Ne: D’Emilio , Fiscaletti. All.: Caliendo.

PERSICETANA: Bagnoli 7, Redolfi, Fracassetti 2, Neri 2, Zecca 1, Mendola 4, Sarego 7, Lopez 2, Natalizia, Arbizzani, Bonzagni, Muraca (L). All.: Ardizzoni.

ARBITRI: Porti e Fabbretti.

PARZIALI: 25-19, 25-9, 25-17.

NOTE: battute vincenti: Rimini 11, Persicetana 2; battute sbagliate: Rimini 5,

Persicetana 7; errori: Rimini 27, Persicetana 17.