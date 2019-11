Basket D, prova di forza degli Angels a Fabriano: 47-68

Sport

Santarcangelo di Romagna

16:12 - 04 Novembre 2019

La squadra degli Angels esulta.





Grande prova di forza degli Angels che in quel di Fabriano si prendono di prepotenza due punti: 47-68. Il primo quarto gialloblu è molto timido con una difesa non aggressiva e troppi errori da sotto canestro e i padroni di casa rimangono in scia (18-21). Inizio secondo quarto la Brown Sugar impatta con una tripla di Fabrianesi e da lì gli Angels allungano fino in doppia cifra (27-37) di fine quarto. Troppe le palle perse, i tiri sbagliati e una difesa troppo morbida permette a Fabriano di sentirsi in partita.



Nella ripresa cambia l'atteggiamento difensivo. Mussoni Mattia e Chiari confezionano 12 punti che portano la partita sul 27-49 dopo 4 minuti del terzo quarto tagliando le gambe alla squadra di Porcarelli che chude il terzo parziale sul 34-55. Nell'ultimo quarto la partita rimane in controllo dei gialloblu con esordio con canestro di Andreani.

Da segnalare i 19 punti di Delvecchio ma anche la prestazione dei giocatori usciti dal settore giovanile Chiari e Guziur rispettivamente 11 e 10 punti.

Prossimo appuntamento sabato 9 novembre al PalaSgr contro Fermignano per un'altra battaglia.



Il tabellino



Brown Sugar Fabriano: Carnevali 4, Mearelli 11, Tonini 1, Perini 4, Conti 10, Braccini, Sacco A., Pallotta 7, Bevilacqua, Sacco L., Fabrianesi 3, Paoletti 7. All. Porcarelli



Santarcangelo: Frigoli 5, Gamberini 6, Mazza, Chiari 11, Mussoni, Sacchetti 7, Vandi 1, Guziur 10, Mussoni 7, Tamburini, Delvecchio 19, Andreani 2. All. Badioli



Arbitri: Mazzarini e Di Lello



Parziali: 18-21, 27-37, 34-55