Riccione, Giornata dell’Unità Nazionale delle Forze Armate: i Carabinieri espongono in viale Ceccarini

Attualità

Riccione

| 15:56 - 04 Novembre 2019

Esposizione dell'Arma dei Carabinieri di riccione in viale Ceccarini.

In occasione della ricorrenza del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, l’Arma dei Carabinieri di Riccione ha celebrato la solenne ricorrenza, come di consueto, al fianco del cittadino.

Dalle prime ore del 4 novembre in Viale Ceccarini è stato predisposto uno spazio espositivo, attivato con la collaborazione di un esercizio commerciale, con l’intento di avvicinare ancor di più il cittadino alle tradizionali celebrazioni della importante ricorrenza.

Nella vetrina allestita dall’Arma, in bella mostra alcuni delle immagini più tradizionali della storia bicentenaria della Benemerita: Grande Uniforme Speciale da Ufficiale Carabiniere nonché una Grande Uniforme Speciale (GUS) da Carabiniere, uniformi che con la loro foggia hanno accompagnato un’Istituzione da sempre al fianco delle cittadino in tutte le vicende legate alla storia del Nostro Paese.





Un’immagine tangibile quindi, semplice nella forma ma profonda nel suo significato, di quell’indissolubile legame tra cittadino e Forze Armate. Il Sindaco Renata Tosi ha omaggiato nella giornata l’Arma dei Carabinieri nel presidio fisso di Piazzale Ceccarini dove erano presenti il comandante dell’Arma dei Carabinieri di Riccione Capitano Luca Colombari e il luogotente Antonio Cacace. Per l’occasione era posizionata accanto al presidio la Jeep Wrangler, unica a livello nazionale, in dotazione all’Arma impiegata per i pattugliamenti sull’arenile.