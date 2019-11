A Ecomondo studenti coinvolti negli eventi dedicati alla salute del mare

Attualità

Rimini

| 14:45 - 04 Novembre 2019

Basta plastica in mare, convegno a Ecomondo.

Sono numerose le iniziative in programma sul territorio durante lo svolgimento di Ecomondo e dedicate dal comitato a sensibilizzare l’attenzione verso il mare e la sua pulizia. Prevenzione e Innovazione, questo il titolo che si pone quindi di contrastare la dispersione di plastica in mare e l'utilizzo della plastica monouso, in spiaggia.





BASTA PLASTICA IN MARE. Mercoledì 6 un Educational/Cleanup sulla Microplastica in piazzale Boscovich insieme ad oltre duecento studenti che incontreranno Franco Borgogno scrittore e ricercatore di ritorno dall’Artico, Enzo Favoino esperto Zero Waste ed econuotatore, la Sub Rimini GianNeri, le guardie ecologiche





Al pomeriggio, dalle 16.00, a Innovation Square, appuntamento con Chi fa cosa su sostenibilità e compensazione, esempi concreti di cambiamento e contaminazione. Stato attuale e transizione: testimonianze di alcuni tra gli aderenti al protocollo d’intesa Romagna Plastic Free 2023. Alle 21.00 ad Augeo (corso d’Augusto) la cena FIMA, Associazione dei giornalisti ambientalisti.





Giovedì 7, dalle 11.00 alla Darsena di San Giuliano Mare, uscita in mare dedicata agli studenti disabili con barca ed elevatore della Lega Navale comandante d'eccezione Marco Rossato.





Dalle 15.30 a Ecomondo un incontro con Marco Rossato e la presentazione del suo libro "Cambio Rotta" sul giro d’Italia a vela in solitaria. Interverranno anche l’Assessora all’Ambiente del Comune di Rimini Anna Montini e Maria Pia Pezzali, giornalista e storica del mare.





Venerdì 8, alle 9.45 alla Sala del Giudizio del Museo Luigi Tonini, incontro-spettacolo Il Paese dei lavori sicuri, con la conduttrice televisiva Tessa Gelisio, il giornalista divulgatore Marco Gisotti e l’orientatrice professionista Angela Maria Luise. L’iniziativa firmata da ecomondoRimini4future sarà funzionale a far riflettere gli studenti delle scuole superiori sui mestieri del presente e del futuro. Durante l’incontro saranno presentate le figure professionali più richieste dal mercato del lavoro e gli strumenti digitali più efficaci per orientare i giovani alla professione del futuro e al loro percorso di studi.