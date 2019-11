Rimini celebra il 4 Novembre, giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate: LE FOTO

Attualità

Rimini

| 14:24 - 04 Novembre 2019

Festa dell'Unità Italiana 2019 a Rimini.

Alla presenza delle autorità civili, delle Forze armate, delle associazioni combattentistiche e d’Arma e di tanti riminesi numerosi cittadini hanno preso avvio questa mattina in piazza Cavour i festeggiamenti del 4 Novembre, Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate.

Una celebrazione aperta con gli Onori al Prefetto della Provincia di Rimini, la dottoressa Alessandra Camporota, e la rassegna dello schieramento in armi a cui ha fatto seguito la deposizione di una corona alla lapide dedicata ai Caduti di tutte le guerre e del corteo che ha reso omaggio con la deposizione di corone ai monumenti in piazza Tre Martiri, nella Cappella Votiva all'interno del Tempio Malatestiano e in piazza Ferrari.