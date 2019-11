A Rimini il corso di preparazione per l'Esame di Stato per Dottori Commercialisti

Attualità

Rimini

| 11:28 - 04 Novembre 2019

Prenderà il via martedì 5 novembre la tredicesima edizione del Corso di Preparazione all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista, organizzato da Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dalla Scuola di Economia e Management del Campus di Rimini e Uni.Rimini S.p.a.







Grazie al sodalizio fra queste tre realtà, gli studenti che hanno ultimato la laurea Triennale in Economia dell’Impresa o la Laurea Magistrale in Amministrazione e Gestione d’Impresa possono frequentare il Corso per prepararsi all’Esame di Stato per Dottori Commercialisti, assistiti da docenti universitari del Campus di Rimini e Dottori Commercialisti iscritti all'ordine.



Il corso alternerà lezioni pratiche, con esercitazioni su temi già svolti in esami di stato delle precedenti sessioni, a seminari specialistici. L’impostazione è molto apprezzata dagli studenti che si possono così presentare all’Esame di Stato avendo verificato la propria preparazione su casi pratici tipici dell’attività professionale.







Articolato su due lezioni a settimana, il corso si concluderà il 25 maggio prossimo.