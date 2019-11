Le Befane di Rimini diventano Be Green con gli artisti del territorio

Attualità

Rimini

| 09:57 - 04 Novembre 2019

Be Green alle Befane di Rimini.

La sensibilità ambientale si coltiva e cresce anche quando si fa la spesa! Perché tutti, nel loro piccolo, possono fare qualcosa per migliorare il mondo che ci circonda e che ci ospita. Con l'obiettivo di sensibilizzare sui temi dell'ecologia e della sostenibilità, dal 30 ottobre al 22 novembre 2019, tutti i clienti de Le Befane Shopping Centre in possesso della fidelity card Be Fan Card potranno partecipare al concorso BE GREEN.

In allegato alcune delle opere realizzate e la locandina dell'evento.



Da qualche giorno infatti all'interno del centro commerciale riminese, venti artisti del territorio che hanno aderito con entusiasmo all'invito de Le Befane Shopping Centre, hanno infatti esposto alcune opere realizzate appositamente sul tema. Si tratta di: Francesca Borgia, Luciano Michi, Michele Albini, Maria Grazia Innocenti, Loris Morigi, Ottavio Celli, Attilio Golfieri, Olena Solodiyr, Oliviero Baiocchi, Samantha Baiocchi, Michela Rebecchi, Alice Bargellini, Luciana Martelli, Noemi Della Rosa, Fabrizio Pavolucci, Michele Robertazzi, Liliana Quadrelli, Fausto Ferri, Eliseo Calcinari, Luciana Urbinati.



Tante le suggestioni che hanno ispirato gli artisti nella realizzazione delle loro opere. Chi ha immaginato di risvegliarsi “tra la terra assopita” e di “camminare per valli e colline”, o è stato 'catturato' dai colori del bosco; chi ha scelto il camaleonte come simbolo della “meraviglia della natura” oppure le lucciole, abitatrici estive “dei campi e dei boschi incontaminati”. O ancora chi ha immaginato “un mondo futuro visto e disegnato con gli occhi innocenti e speranzosi di un bambino felice”. In tanti poi si sono focalizzati sull'emergenza ambientale, dall'Europa all'Amazzonia, promuovendo 'pensieri verdi' di rispetto per la natura; mettendo in luce il contrasto “tra il verde della natura, fonte di vita, e il grigio dello smog”. Tante idee, quindi, per poter continuare a raccontare la 'favola' della nostra madre Terra: “C’era una volta, e c'è ancora, un mondo meraviglioso”.



Ora che le opere sono state esposte, la parola passa ai clienti del Centro commerciale ai quali sarà richiesto di scegliere, attraverso i totem computerizzati Be Fan Card presenti all'interno de Le Befane, quella preferita. Per votare basterà 'toccare' sullo schermo il progetto prescelto che è stato abbinato ad un numero. Al termine del concorso l’autore dell’opera che avrà ottenuto il maggior numero di voti riceverà una Gift card da Euro 1.000,00.



Dopo aver votato, sullo schermo si aprirà una slide con quattro finestre e in ogni finestra verranno indicati i punti che il cliente intenderà giocare per vincere un premio immediato.



1 punto per vincere Gift card da 5€

5 punti per vincere Gift card da 10€

10 punti per vincere Gift card da 20€

20 punti per vincere Gift card da 50€



Il sistema, con un criterio di massima casualità, deciderà la 'sorte' del partecipante. In caso di non vincita di una Gift Card, si vincerà comunque 1 punto Be-Fan Card.



La premiazione si terrà sabato 23 novembre 2019 in occasione della grande Festa di Compleanno de Le Befane, che taglia nel 2019 il traguardo 15esimo anno di apertura! Una giornata resa unica anche dalla presenza dello street artist Gola Hundun che in una sessione di live painting all'interno de Le Befane realizzerà delle opere a tema green.