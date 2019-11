Calcio Marignanese, weekend con alterni risultati per le giovanili

Sport

San Giovanni in Marignano

| 09:54 - 04 Novembre 2019

Giovanili della Marignanese in campo.

Nel weekend della quinta vittoria consecutiva della prima squadra, risultati altalenanti per i giovani della Marignanese che collezionano due vittorie e due sconfitte nelle gare disputate tra sabato e domenica.



Reduce dal bel successo nel derby con il Misano, la Juniores è incappata in una sconfitta esterna sul campo del Diegaro: 6-3 il risultato finale a favore dei cesenati in un match in cui i ragazzi di Girolomoni non sono riusciti ad esprimersi al meglio e hanno pagato care alcune disattenzione difensive.



Bella vittoria invece per gli Allievi che hanno espugnato (1-3) il campo di Cattolica aggiudicandosi il derby con i cugini giallo rossi; per i giovani di Bacchini a segno Buonavoglia, Cortese e Bresciani e tre punti importanti per muovere la classifica.



Continua la striscia positiva per i Giovanissimi 2006 di Ballarini che si sono imposti 2-0 nel match casalingo con l’Igea Marina grazie alle reti firmate da Morganti e Mohamed.



Ko di misura invece per l’altra squadra Giovanissimi 2005 che è uscita sconfitta 2-1 nel match con il Cattolica; ai ragazzi di Dradi/Tonelli non è bastato il gol di Lorenzi.