Rimini, un'ultima rapina alla farmacia e scattano le manette: arrestato 35enne

Attualità

Rimini

| 07:57 - 04 Novembre 2019

Arrestato il rapinatore seriale delle farmacie a Rimini. E' un 35enne riminese, come riporta la stampa locale, fermato sabato mattina dopo l'ennesimo episodio. L'uomo è entrato in una farmacia in via di Mezzo a Rimini riuscendo a portar via pochi soldi dalla cassa. Immediatamente è scattato l'allarme e i Carabinieri sono riusciti, con la descrizione dei testimoni e le immagini di sicurezza, ad identificare il rapinatore. Il 35enne durante la mattinata si è ripresentato vicino alla farmacia per recuperare la bicicletta e, una volta a casa, si è trovato i Carabinieri davanti. Ha tentato di fuggire ma è stato bloccato ed arrestato con l'accusa di rapina aggravata e porto abusivo di armi. Nell'abitazione è stato trovato l'abbigliamento usato in altri episodi criminosi.