Volley C maschile, primo stop per il Bellaria: nel derby passa il Cesenatico: 2-3

Bellaria Igea Marina

| 02:17 - 04 Novembre 2019

La squadra del Bellaria è caduta per la prima volta.



I ragazzi di coach Botteghi rimediano la prima sconfitta stagionale per 2-3 tra le mura amiche del Pala Bim contro il Cesenatico degli ex Procucci (allenatore) e Diaz (centrale): non una disfatta, però, in quanto gli ospiti la spuntano al quinto set.



L’aspetto che preoccupa l’allenatore riminese è l’ennesima prestazione altalenante della squadra, come si evince dai parziali: “E' stata sicuramente una sconfitta meritata, anche se avessimo vinto il tie break la nostra performance sarebbe stata insufficiente. Cesenatico ci ha surclassato tatticamente e tra muro e difesa. Non a caso a livello di percentuali di attacco è stata la nostra peggiore partita. L’aspetto che ci sta caratterizzando, e che non mi piace affatto, è che o vinciamo i set con grande distacco oppure li perdiamo nettamente. Non siamo ancora riusciti a recuperare un parziale quando partiamo sotto”.



Sempre assente Campi, Pivi invece è recuperato e va in panchina. Il sestetto di partenza vede in campo: la diagonale Cucchi e Pianezza palleggiatore-opposto, schiacciatori Morichelli e Ciandrini, al centro Virgili e Tosi Brandi, libero Mancinelli.



Fino al quinto e decisivo set, le due formazioni sostanzialmente si alternano nel dominio dei parziali: forse il primo set è il più combattuto, fino al 18-18 quando i padroni di casa piazzano il break decisivo (finale 25-19). Nel secondo parziale è Cesenatico a stoppare la fase 2 bellariese (da 15-16 a 15-22) rompendo gli equilibri (finale 16-25). Terzo e quarto set entrambi senza storia fin dalle prime battute (finali rispettivamente 25-17 e 18-25).



Il tie break parte con grande equilibrio; l’inerzia è in favore dei cesenaticensi; una palla in rete di Fabbri porta al cambio campo sul 6-8 in favore degli ospiti. Bellaria ha la palla per il 9 pari ma Sampaoli e Virgili non si trovano sul primo tempo; a questo errore segue il break decisivo (9-12). È un bel muro di De Grandis su Morichelli a chiudere le ostilità (10-15).



Il tabellino

Romagna Banca Bellaria Igea Marina - Volley Cesenatico 2-3

BELLARIA Cucchi 2, Pianezza 14, Morichelli 25, Ciandrini 4, Virgili 8, Tosi Brandi 3, Mancinelli LIB, Fabbri 5, Sampaoli 0, Evangelisti 0, Crociati ne, Pivi ne